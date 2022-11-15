KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü, ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Lefkoşa’daki kutlamalar çerçevesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine yazdığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk, Anadolu’da başlattığınız İstiklal Savaşı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nden güç ve ilham alarak yürüttüğümüz mücadele sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin doruk noktasını temsil ederken, temellerinde halkımızın büyük fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işaret ettiğiniz yolda ilerlerken, düşünceleriniz, ilkeleriniz, inkılaplarınız yolumuzu aydınlatıyor.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği onurlu mücadele sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu yıl dönümünü, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle fikir ve gönül birliği içinde, coşku ve gururla kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün olduğu gibi gelecekte de tarihi ve vicdanı sorumluluklarının bilinciyle, Kıbrıs Türkünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağını, hak ve hukukunu korumayı sürdüreceğini huzurunuzda bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranızı şükran ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Resmi geçit töreni düzenlendi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıttaki programın ardından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmi geçit törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıl dönümünde Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da bir kez daha ne kadar anlamlı olduğunun müşahedesi içinde olduklarını belirten Tatar, “Onun için bugünden bir kez daha tüm halkımızı selamlarken, başta bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, onların dava arkadaşları ve bu uğurda şehit düşen mücahitlerimizi, Mehmetçiklerimizi yad ediyorum. Bir kez daha onların tarih önünde bizlere bıraktığı bu mirasın bizler için ne kadar önemli, kıymetli ve değerli olduğunu bütün Türk dünyası ile buradan paylaşmak istiyorum” dedi.

“Bir Türk devletine sahip olmanın mutluluğu içerisindeyiz”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve tüm dava arkadaşlarının duaları ile adaya gönderilen öğretmenlerle, devlet adamlarıyla KKTC’nin örgütsel yapısının güçlendirildiğini ifade eden Tatar, “İngiliz sömürge döneminde bütün baskılara rağmen kendi milli değerlerimizle bu topraklarda var olmanın gururu içerisindeyiz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının her zaman onurunun, şerefinin, haysiyetini kopmaz bir parçası olduk. Türk halkının, Türkiye’nin ve onun soylu tarihinden gelen ve bizlerin omuzlarında bıraktıkları emaneti hiçbir zaman başkalarının ayakları altında çiğnetmedik. Evet direndik, şehitler verdik, bedeller ödedik. Ve işte şu anda bir Türk devletine sahip olmanın mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz” diye konuştu. Tatar, konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Ben bir kez daha hepinizin bayramını kutlarken, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ta kuzeyde bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayabilmesi, ilelebet bizlerin varlığının sürdürülebilmesi ve Doğu Akdeniz’de değişen koşullarda ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte buradaki varlığımızın güveni içerisinde, sürdürmenin sevinci içerisinde hepinizin bayramını tekrar kutluyorum.”

Konuşmaların ardından, Mehteran Birliği yürüyüşü ve resmi geçit töreni düzenlendi. Törene; KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, komutanlar, bazı bakan ve milletvekilleri ile Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu katıldı.