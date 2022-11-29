KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan’da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kutlandı.

KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, milletvekilleri, Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Turganer, “Özgürlük ve varoluş mücadelemizin en anlamı eseri, egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü ifadesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümünü kardeş Azerbaycan’da sizlerle kutlamanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere özgürlük mücadelesi liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve kahraman mücahitlerimizi, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hayatta olan Gazilerimize en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Yıllarca süren, saldırı, tehdit, toplu katliamlarla yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkı büyük bedeller ödeyerek, hür iradesi ile kendi devletini kurmuştur”

“Ana vatanımız Türkiye’nin zamanlı müdahalesi sonucunda gerçekleşen 1974 Barış Harekatı ile sadece Kıbrıs adasının Yunanistan’a bağlanmasını önlenmemiş, tüm Kıbrıs adasında demokrasinin temelleri atılmıştır” ifadelerini kullanan Turganer, “Yıllarca süren, saldırı, tehdit, toplu katliamlarla yok edilmek istenen Kıbrıs Türk halkı bağımsızlık mücadelesi sonunda büyük bedeller ödeyerek, hür iradesi ile kendi devletini kurmuştur. 39 yıl önce kurulan demokratik, laik ve çağdaş kurumlarıyla kökleşen bir devlet olan cumhuriyetimiz, uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkına yıllardı uyguladığı haksız, insanlık dışı ambargo ve izolasyonlara rağmen halkımızın iradesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile günden güne gelişerek güçlenmekte ve kalkınmaktadır” dedi.

Turganer, 11 Kasım 2022 tarihinin Kıbrıs Türk halkı ve KKTC için tarihi bir gün olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin günden güne yükselen bir güç olan Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesini coşku ve gururla selamlıyoruz. Devletimizin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyelik sürecini başarıya ulaşmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu bağlamda ortak tarih, kültür ve kimliği olan Türk dilini konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine de gösterdikleri dayanışma için ülkemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimizin güvencesi Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na sarsılmaz güvenimizi yineler, Cumhuriyetimizin 39. kuruluş yıl dönümünden bu akşam can Azerbaycan’da, Bakü’de bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkürlerimiz sunarım” dedi.

Resepsiyon daha sonra Türk mutfağından çeşitli yemeklerin ikram edilmesiyle devam etti. KKTC’nin Bakü Temsilciliği, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde düzenlenen terör saldırısı nedeniyle 15 Kasım’da düzenlenmesi planlanan kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu ertelemişti.