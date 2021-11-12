banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

KKTC’den Rum yönetimine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir süredir silahlanma faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, bunun adada ve Doğu Akdeniz’de “gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini” bildirdi.

Politika 12.11.2021, 16:36
KKTC’den Rum yönetimine tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) bir süredir silahlanma faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, bunun adada ve Doğu Akdeniz’de “gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini” bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetlerine dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, bu durumun hem adada hem de Doğu Akdeniz’de “gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini” belirtti. Dışişleri Bakanlığı, GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC’nin Türkiye ile birlikte, “gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği” uyarısında da bulundu. Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, “GKRY’nin gerginliğe yol açacağını bilmesine karşın bir süredir silahlanma programı başlattığı bilinmektedir. Rum tarafının insansız hava araçları ve ağır silahlar satın almasının yanında askeri ittifakları da ülkemiz aleyhine artırdığı açıkça görülmektedir. Söz konusu silahlanma faaliyetleri adamız ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve huzur ortamını tehdit etmektedir. Rum Yönetimi’nin ülkemizi tehdit etmeye yönelik silahlanmaya devam etmesi, kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi, adada ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir.” sözlerine yer verildi.

Ülkelere çağrıda bulunuldu

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın devamında, “İlgili ülkelerin Rum tarafının maksadını aşan silahlanma politikasına destek veren yaklaşımlarına son vermeleri, ada ve bölgemizin güven ve huzurunun muhafaza edilmesi için önem arz etmektedir” görüşüne de yer verilirken, “Adamızı etkileyen sorunlara çözüm bulmak ve güven veren önlemlerin hayata geçirilmesi için ülkemiz çeşitli yapıcı öneriler uygulamakta, diyalog ve iş birliğinin yolunu açmaya çalışmaktadır. GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği aşikardır. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemi, Rum tarafının silahlanma faaliyetleri karşısında bir kez daha anlaşılmaktadır.” dendi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6