KKTC’den Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına yazılan ırkçı ifadelere tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına yazılan ırkçı ifadelere tepki göstererek, “Rum liderliği bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit edip, cezalandırmadığı sürece Güney’deki bu gibi eylemlerin son olmayacağı aşikardır” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yer alan Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına “EOKA yeniden”, “Türkler dışarı”, “Kıbrıs Yunan toprağıdır” şeklinde ırkçı ve saldırgan sözlerin yazıldığı ortaya çıktı. Söz konusu ırkçı ifadelerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) duruma tepki gösterdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adanın iki halkından biri olan Kıbrıs Türk halkına karşı giderek artan tahammülsüzlük, Rum eğitim sisteminde Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucudur” denildi.

“Rum liderliği bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit edip, cezalandırmadığı sürece Güney’deki bu gibi eylemlerin son olmayacağı aşikardır” ifadeleri kullanılan açıklamada, “Yüz yıllardır adada varlığını sürdüren ve adanın iki sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkının mevcudiyetine karşı Güney Kıbrıs’ta gösterilen hoşgörüsüzlüğün gün geçtikçe arttığı görülmektedir” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Rum liderliğinin adadaki iki halk arasındaki ilişkileri zehirleyen süregelen açıklamalarının da bu yıkıcılığı körüklediği şüphe götürmez bir gerçektir. Söz konusu eylemi şiddetle kınıyor, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesini ve bu eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.