KKTC’de yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata varılmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu listesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC); Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti kurulması için mutabakata vardı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulan yeni Bakanlar Kurulu listesine göre; 42. KKTC Hükümeti’nin Başbakanı Hamza Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı ise Erhan Arıklı olacak. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, UBP-YDP-DP azınlık hükümetine ilişkin kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. KKTC’nin yeni Kabine listesinde yer alan diğer isimler şöyle:

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu,

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman olacak.

Anayasal süreç

KKTC Anayasasına göre; Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ı ve Başbakan’ın önerisi üzerine Bakanları atamasının ardından Bakanlar Kurulu listesi, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak. Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya Bakanlardan biri tarafından Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Güvenoyu görüşmeleri programın okunmasından 2 gün sonra başlayacak

Bakanlar Kurulu programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasının üzerinden 2 tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden 1 tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre güven oylaması açık oyla yapılacak. Oylamada güvenoyu verenlerin sayısı, ret oyu verenlerden fazla ise Bakanlar Kurulu güvenoyu almış olacak. Aksi takdirde, Bakanlar Kurulu güvenoyu alamamış olacak ve Başbakan istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak.