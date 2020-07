KKTC’de Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıl dönümü töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ada’nın sadece kuzeyine değil, güneyine de barış Türk askeri sayesinde gelmiştir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46. yıl dönümü kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri erkan ve kurum, kuruluş, dernek temsilcileri katıldı. Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

"Kıbrıs Türkü’nün istiklali daim, istikbali parlak olsun"

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yakın tarihimizin en şanlı özgürlük ve diriliş destanlarından birisi olan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümünde bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun. Kıbrıs Türkü’nün istiklali daim, istikbali parlak olsun. Bu tarihi günün yıl dönümünde sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin gönülden sevgi ve selamlarını iletiyorum" dedi.

"Türklere karşı insanlık dışı sindirme çabaları hakimdi"

46 yıl önce bugün Barış Harekatı başlayana kadar KKTC’de Kıbrıs Türklerinin mermilerin hedefi olduğunu ve sokaklarda zulmün hüküm sürdüğünü ifade eden Fuat Oktay, "Kıbrıs’ın birçok noktasında Türklere karşı insanlık dışı sindirme çabaları hakimdi. Bu çabalar bugün de Kıbrıs Türklerine yönelik ambargolarla sürdürülmektedir. Kıbrıs Türkü, mücahitlerimizin yıllar süren haklı direnişi ve Mehmetçiğimizin kahramanlığıyla, tüm dünyaya Kıbrıslı Türklerin özgürlüğünden asla ödün vermeyeceğini göstermiştir. Kıbrıs Barış Harekatı ile kahraman Mehmetçiğimiz Kıbrıslı kardeşlerimizin imdadına hem havadan hem de denizden yetişmiştir" diye konuştu.

Oktay, "Barış Harekatı’nda Kıbrıs Türkü’nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan can veren tüm Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle anıyorum. Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesine öncülük eden Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı şükranla yad ediyorum. Kuzey Kıbrıs’ta yazılan diriliş destanının hayattaki canlı tanıkları olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Barış Harekatı ile Ada’nın sadece kuzeyine değil, güneyine de barış, Türk askeri sayesinde gelmiştir"

Kıbrıs Türk halkının yaşanan tüm zorluklara rağmen toplumsal varlığını en güçlü şekilde korumanın yanı sıra, kendi devletini kurup ona dirayetle sahip çıktığının altını çizen Okay, "Bizim gönül birliği içerisinde her yıl kutladığımız Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Türkünün eşit ortaklığını tanımayan, 1963 yılında Kıbrıs Türklerini ortaklık devletinden çıkaran, 1963 yılından 1974 yılına kadar 11 yıl boyunca Kıbrıs Türküne bizzat Rum Yönetimi tarafından uygulanan mezalimi unutturmaya çalışanlara en güzel cevaptır" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Harekatı ile Ada’nın sadece kuzeyine değil, güneyine de barış Türk askeri sayesinde gelmiştir. Kıbrıs meselesinin çözümü her halükarda eşitlik temelinde gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

"Rumlar, kendi ürettikleri çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türküne ödetmek istemektedir"

Oktay, "Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’nin kıta sahanlığı haklarını ve Kıbrıs Türkü’nün meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelerek bölgeyi kendi çıkarları çizgisinde şekillendirme çabaları beyhudedir. Rumlar, kendi ürettikleri çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türküne ödetmek istemektedir. Rum-Yunan ikilisinin Avrupa Birliği’ni suistimali ve AB zirvesinde talep ettikleri yaptırımlar ile Akdeniz Gaz Forumu ve kurulan üçlü işbirliği mekanizmaları bunun son örnekleridir" dedi. Oktay, "Ne geçmişte yapılan haksızlıkları, zulümleri unutmak ne de bugün oynanmaya çalışılan oyunları görmezden gelmek mümkün değil. Namık Kemal’in Vatan Şarkısı’nda ifade ettiği gibi, Ecdadımızın heybeti Ma’ruf-ı cihandır, fırat değişir sanma, bu kan yine o kandır" dedi.

"Türkiye, her alanda Kıbrıs Türkü’nün en büyük destekçisi olmuştur"

Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükler çerçevesinde, geçmişte yaşanan derin acıların tekrarlanmasına asla müsaade edilmeyeceğini ifade eden Oktay, "Türkiye, her alanda Kıbrıs Türkü’nün en büyük destekçisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunu herkes böyle bilsin" şeklinde konuştu.

"İnsanlık ve hukuk dışı kısıtlamaların ortadan kaldırılması milli davamız"

Oktay, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik insanlık ve hukuk dışı kısıtlamaların tamamen ortadan kaldırılması, milli davamızdır. Bunun için KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması amacıyla gerekli girişimleri sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinin öncelikli olarak siyasi eşitlik, aksi takdirde egemen eşitlik temelinde çözülmesinden yanayız" diye konuştu. Oktay, "Daha önce birçok vesileyle vurguladığım gibi Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülmesine yönelik çabaları asla kabul etmeyeceğiz. Bunun en temel göstergesi Kapalı Maraş’a yeniden hayat vermek yönünde başlattığımız çalışmalardır. Uzun zamandır atıl durarak içimizi sızlatan bu bölgenin mahallelerinde, sokaklarında, sahillerinde yeniden aileleri, sevinç ve güven içinde koşuşturan Kıbrıs’ın çocuklarını görmeyi arzu ediyoruz. Bu konuda çalışmalarımız KKTC Hükümeti ile istişare içinde sürüyor" dedi.

Fuat Oktay özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm krizlerde iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Artık Türkiye’nin içinde yer almadığı hiçbir senaryonun gerçekleşme ihtimali olmadığı görülmüştür. Suriye’de, Kuzey Irak’ta ve Libya’da kendimizin ve dostlarımızın güvenliği için irademizi net şekilde ortaya koyuyoruz. Kardeş Azerbaycan’ın topraklarına ve egemenlik haklarına kast eden her türlü saldırının kararlılıkla karşısındayız. Bizim mücadelemiz, bölgemizi herkes için daha müreffeh hale getirmek yönündedir" diye konuştu.

Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya 5’ten büyüktür çıkışı ile sürdürdüğümüz daha adil bir dünya düzeni çağrımızı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’den bir kez daha yineliyorum. Bölgede etkinlik gösteren tüm tarafları Türkiye’nin adalet ve meşruiyet temelinde uzattığı barış ve iş birliği eline karşılık vermeye davet ediyorum. Bu çağrımıza ilelebet yanıt bekleyeceğimizi de kimse düşünmesin" dedi.

"137 ülkeden önce sizlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik"

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında KKTC’ye verilen desteği hatırlatan Oktay, "Mali iş birliği paketinin yanı sıra salgınla mücadelede de sizlerin yanında olduk. Tıbbi yardım gönderdiğimiz 137 ülkeden önce sizlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kendimizden farklı görmedik. Salgın döneminde sizlerden sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar olduğunda bağrımıza bastık. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay tarafından aşı, ilaç, test kiti, test cihazı, maske, dezenfektan, koruyucu giysi ve gıda paketi destekleri sağlandı; diğer taraftan başta solunum cihazı olmak üzere medikal malzemelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sevkini kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı.