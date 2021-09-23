KKTC Sağlık Bakanı Üstel’den AdaPass açıklaması: “Süreci titizlikle yakından takip ediyoruz, söz konusu şirketle sözleşme feshedildi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bakanlığa bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass’a sahte kayıt yaptırılmasıyla ilgili süreci titizlikle yakından takip ettiğini ve söz konusu şirketle yapılan sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı bilgi sistemi AdaPass’a aşı olmayan birçok kişinin kayıt edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’den konuya dair açıklama geldi. Bakan Üstel, ’AdaPass’ sahteciliğine ilişkin süreci titizlikle yakından takip ettiğini belirterek, söz konusu şirketle yapılan sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Olayla ilgili bakanlık nezdinde tüm girişimlerin yapıldığını kaydeden Üstel, sürecin yakın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirket Direktörü Duygu Eroğlu Pehlivan da Adapass sahteciliği ile ilgili açıklamasında, "Dünyada bir anda başlayan ve çok kısa sürede ülkemizi de etkisi atına alan pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı bilgi sistemi 2021 yılının başında devreye alındı. Mayıs ayında sistem geliştirilerek ‘1111 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ çatısı altında toplandı. Firmamız sadece personel giderleri karşılanarak gönüllük esasında pandemi sürecini ülkemizin ve vatandaşlarımızın aşıya ve Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı diğer olanaklara en hızlı şekilde ulaşmaları için özveri ile çalıştı. Bu süreçte sistemlerimiz tarafından aylık ortalama 60 bin vatandaşımıza hizmet verildi. İlk günden bugüne dek vatandaşlarımızla toplamda bin 885 saat 34 dakika 57 saniyelik görüşme gerçekleştirildi ve bu görüşmelerin hepsi kayıt altına alındı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ile ortak oluşturulan Whatsapp İletişim Hattı üzerinden de vatandaşlarımızdan gelen bilgi ve belgeler yine ekibimizin mesai saati gözetmeden çözüm odaklı yaklaşımı ile koordine edilerek, yaklaşık 20 bin vatandaşımızın sistemler üzerindeki kayıtları tarafımızca oluşturuldu" ifadelerini kullandı.

Yoğunluğun ve taleplerin hızlı karşılanabilmesi adına sistemin şu anda ada genelinde tüm hastanelerde, aşı merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı’nda ve 1111 Çağrı Merkezi’nde görevli personellerde açık olduğunu belirten Pehlivan, “21 Eylül 2021 tarihinde çalışanımıza ithaf edilen suçlama, diğer ekip arkadaşlarımız ve bizler tarafından üzüntüyle karşılandı. Pandemi sürecinde tek amacı ülkemiz ve vatandaşlarımız için çalışmak olan firmamızın böylesine üzücü bir olayla anılması hepimizi derinden etkiledi. Konunun halen polisin bilgisinde olması ve soruşturmanın devam ettiğini hatırlatmak isteriz. Biz, firma olarak bu süreçte gerçeğin ortaya çıkması adına polise her türlü emare ve bulgulara ulaşabilmesi adına yardımcı oluyoruz. Konu üzerinden sırf karalama kampanyası arzusunda olanlar için de aynı bilgi ve bulguları kendileriyle paylaşmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle kamuoyuna bildirmek istiyoruz” dedi.

KKTC’de AdaPass soruşturmasında 4 kişiye daha gözaltı

Bilgi Sisteminde görev yapan ve aşı olmayan birçok kişiyi AdaPass sistemine kaydeden C.M.’nin “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla dün gözaltına alınmasının ardından bugün de aralarında 1’i polis memuru olmak üzere toplam 4 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkan zanlılardan Y.Y., M.Y. ve C.P.’nin 15’er bin lira teminat ve 100’er bin lira da kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına, diğer zanlı S.F.’nin ise tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Öte yandan, olayın ortaya çıkmasının ardından AdaPass bilgi çağrı merkezine yönelik tüm yetkiler Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulurken, soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.