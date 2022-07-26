KKTC Maliye Bakanı Sunat istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun istifa etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun istifasını Başbakan Ünal Üstel’e sundu. İstifası kabul edilen Atun’un boşalan koltuğuna ise, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan atandı. Atun’un istifasını bugün 10.00’da suduğunu belirten Başbakan Üstel, “Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır” dedi. Bütün çalışmaların KKTC için olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisi’nde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir” diye konuştu.