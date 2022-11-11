KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye seçilmesine yönelik açıklama

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesine ilişkin açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bugün tarihi bir gün olmuştur. KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine giden sürecinin başarıya ulaşmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişlerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ertuğruloğlu, açıklamasında “Kıbrıs Türk halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bugün tarihi bir gün olmuştur” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 39. yıldönümüne 4 gün kala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin günden güne yükselen bir güç olan Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesini coşku ve gururla selamlıyorum” diyen Ertuğruloğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine giden sürecinin başarıya ulaşmasında başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dışişlerine şükranlarımı sunuyorum. Bakanlığımızın personelini de bu başarının kazanılmasında verdikleri emek ve gösterdikleri çabadan ötürü kutluyorum. Devletimizin, ilk kez, anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla uluslararası bir teşkilata üye olması ise bu tarihi güne özel bir anlam katmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğimizin başarıyla sonuçlanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusundaki iki devlet esasına dayanan yeni vizyonun doğru, gerçekçi ve bölgesel ve küresel konjonktür ile uyumlu olduğunu teyit etmektedir” ifadelerini kullandı.

Bakan Ertuğruloğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Ortak tarih, kültür ve kimliği olan, ayrıca Türk dilini konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine gösterdikleri dayanışma için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatı’nın temel amaçlarının ileriye götürülmesi ve ortak çıkarlarımızın muvaffakiyeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm olanaklarıyla katkı koyacak ve aramızdaki iş birliği ve gönül birliğini her daim güçlendirmek için yorulmadan çalışacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması yolunda kazanılan bu başarının Türk ulusuna hayırlı olmasını dilerim.”