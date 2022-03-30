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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 30-31 Mart tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Politika 30.03.2022, 00:29
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 30-31 Mart tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türkiye’ye ziyareti hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30-31 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.