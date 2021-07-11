KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın Mersin ziyaretine korona engeli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Mersin ziyareti, Anamur ilçesinde Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile 4 bürokratın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, yaptığı açıklamada davetleri üzerine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın teşrifleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve bürokratlar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Başkanı Omaç Cin ve KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile 40’ın üzerinde iş adamının katılımlarıyla 12 Temmuz Pazartesi günü ve 13 Temmuz Salı günü yapılacak olan Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu ile KTTO Gıda-Tarım Heyeti Anamur saha ziyaretleri iş görüşmeleri programı öncesi gerçekleştirilen PCR testleri neticesinde ilçe protokolünden 5 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi. Torunoğlu, KKTC Mersin Konsolosluğu, Mersin Valiliği, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu ile KTTO Gıda-Tarım Heyeti Anamur saha ziyaretleri iş görüşmelerinin ertelendiğini kaydetti.

"Aldığımız tüm tedbirlere rağmen yakalandık"

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, yaptığı basın açıklaması ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Salgının başladığı günden bu yana alınan tüm tedbirlere ve kurallara uygun davrandığını belirten Kılınç, yine de Covid-19 salgınına yakalandığını belirterek, vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti. Kılınç, "Salgının başlangıcından bu tarafa gerek ilçemizin ve vatandaşlarımızın sağlığı, gerekse şahsımın ve ailemin sağlığı için tüm kurallara riayet etmemize ve ek tedbirler almamıza rağmen özel kalem müdürümüz ile birlikte dün yaptırdığımız Covid-19 testi sonuçları bugün pozitif olarak açıklanmıştır. Şahsımın ve mesai arkadaşımızın genel sağlık durumunda herhangi bir belirti bulunmamakla birlikte bir sağlık sorunumuz da yoktur. Bugün itibarı ile karantina altında tedavi sürecimiz başlamıştır. Tedavi sürecinde temel belediyecilik çalışmalarımızı uzaktan sürdürecek ve kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.