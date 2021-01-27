KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kıbrıs’ta kalıcı çözüm için “iki devlet’’ vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ın geleceği konulu çevirimiçi panelde yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasında biri kuzeyde diğeri güneyde olmak üzere iki devlet olduğunu belirterek, iki devletin eşit egemenliği temelinde adil bir çözüm bulunmasının tüm Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliği sağlayacağını söyledi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), İngiltere Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ve düşünce kuruluşu Circle Foundation tarafından Kıbrıs’ın geleceği konulu çevirimiçi panel düzenlendi. Eski İngiltere Sivil Toplum Bakanı Brooks Newmark’ın yönettiği panele Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Kıbrıslı Türklerin uzun süredir kendi devlet işlerini yönettiğini belirten Tatar, "Bu nedenle, uluslararası topluma KKTC’nin tanınmasını hak ettiğimizi söylüyoruz. Şu anda Kıbrıslı Türklerin seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak politikam, adada iki eşit devlet olması gerektiği" dedi.

Kıbrıslı Türklerin iyi niyetine rağmen Annan Planı dahil tüm çözüm çabalarının Rumların tavırları nedeniyle başarısızlığa uğradığını kaydeden Tatar, yeni politikanın Türk hükümeti ile yüzde 100 uyum içinde yürütüldüğünü belirtti. Tatar ayrıca, yeni görüşmelerin eşit egemenlik temelli olması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs meselesinde kalıcı çözümün sadece "Kıbrıs Cumhuriyeti" temelinde olmaması gerektiğini ifade etti.

“Egemenliğimizi istiyoruz, eşitliğimizi istiyoruz”

Biri kuzeyde, diğeri güneyde olmak üzere iki devlet olduğunu ve ikisinin de tanınması gerektiğini belirten Tatar, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu şekilde sağlanabileceğini dile getirdi. Tatar, Kıbrıs adasında iki halk olduğunu ve KKTC’nin de Kıbrıslı Rumlar kadar kabul görmeyi hak ettiklerini söyledi. Uluslararası arenada da her fırsatta bunu dile getirdiklerini vurgulayan Tatar, “Egemenliğimizi istiyoruz, eşitliğimizi istiyoruz" dedi. Tatar, iki devletin eşit egemenliği temelinde adil bir çözüm bulunmasının, tüm Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliği sağlayacağını da sözlerine ekledi.

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ise İngiltere’nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun şekilde iki bölgeli, iki halklı bir federasyon temelinde Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümünü desteklemeye devam ettiğini ve BM’nin de adada çözüm çabalarını desteklediğini kaydetti.