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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan İnegöl’de köfte molası
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir dönüşünde Bursa İnegöl ilçesinde köfte molası verdi.
Politika 05.10.2021, 11:09
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir dönüşünde Bursa İnegöl ilçesinde köfte molası verdi.
Anadolu Üniversitesinin, 2021-2022 Akademik yıl açılış törenine katılan Tatar’a fahri doktora unvanı verildi. Ayrıca Tatar’a cübbesini Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal giydirdi. Eskişehir deki programın ardından İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Tatar, İnegöl’de köfte molası verdi.