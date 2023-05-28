KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim tebriki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasının ardından dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Çok değerli Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir demokrasi örneği ve Türk halkının büyük katılımı ile gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde etmiş olduğunuz zaferi içtenlikle ve en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Seçim sonuçlarının anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum”

Başbakan Üstel ise, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kazanmış olduğu tartışmasız zaferinden dolayı tebrik ediyor, önemli bir demokrasi sınavı veren Türkiye’deki kardeşlerimizi yürekten kutluyor, seçim sonuçlarının anavatanımıza hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.