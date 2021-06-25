KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile ayaküstü görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de temaslarını sürdürüyor. Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşme sonrası Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de ayak üstü görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Kıbrıs’taki sürecin artık iki devletli bir yol ile gitmesi Akdeniz’e barışı getireceğinin vurgusunu yaptı.