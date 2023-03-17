KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti bu felaketin üzerinden gelebilecek güce sahip bir ülkedir”

Hatay’ı ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Acımız büyük, acınızı paylaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu felaketin üzerinden gelebilecek güce sahip bir ülkedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu süreç en iyi şekilde yönetilmektedir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay’ı ziyaret etti. İlk olarak Afet Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Tatar’a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD yetkilileri eşlik etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından kameraların karşısına geçen Tatar, tüm Türk halkına başsağlığı diledi. Tatar, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu sürecin en iyi şekilde yönetilmekte olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkı olarak tasada ve kıvançta Türkiye’mizin acısını paylaşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir kez daha tüm bölge halkına geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. 6 Şubat tabii hepimiz için büyük bir yıkım. 6 Şubat’tan beridir parçalandı yüreklerimiz hep bu acı ile. Bu acıyı yaşayarak şu anda buradayız. Bu bakımdan Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman tasada ve kıvançta birlik ve beraberlik içerisinde Anadolu’nun, Türkiye’mizin acısını paylaşıyoruz. Dün Ankara’da Türk Devletler Teşkilatı’nın Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in çağrısı üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle orada tüm devlet liderleri ve dışişleri bakanları, Türkiye’nin yaşadığı bu felaket için hepsi kendi ülkeleri adına geçmiş olsun ve taziye dileklerini sundu. Aynı zamanda her ülke kendine düşeni en fazlasıyla yapmaya çalışmış ve Türkiye’nin yaralarını sarması için elden ne geliyorsa yapabileceklerini de ifade etmişlerdir. Tümü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu sürecin en iyi şekilde yönetilmekte olduğunu ve inşallah en kısa zamanda bu yaraların sarılacağı yönünde teminlerini etmişlerdir” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti bu felaketin üzerinden gelebilecek güce sahip bir ülkedir”

Sık sık birlik beraberlik vurgusu yapan Tatar, “Hem manevi hem de dediğim gibi kıvançta ve tasada bir olan Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle durumlarda birbirimize destek olunması yönündeki duygularımızı paylaştık, bunları ifade ettik. Gazimağusa Türkmen Koleji’nin şampiyon meleklerimiz Adıyaman’daki enkaz altında hayatlarını kaybetti. Öğrenciler, öğretmenleri toplamda 49 vatandaşımızı kaybetmenin acısını bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Acımız büyük, acınızı paylaşıyoruz. Allah hepinize sabır versin. Allah hepimize güç versin. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Bütün bu yıkımın, bütün bu felaketin üzerinden gelebilecek güce, yetkiye ve kapasiteye sahiptir. Buna muktedirdir. Altını çizerek bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.