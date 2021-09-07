KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Maraş’ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın açılmasıyla KKTC’nin ivme kazandığını belirterek, pandemiye rağmen 200 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya Ticaret Odası’nda (KTO) iş adamlarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ekonomik işbirliği protokolünün yayınlanmasıyla pandemi dönemine rağmen yatırımların devam ettiğini kaydetti. Birtakım projelerin hayat bulduğunu ifade eden Tatar, “Ekonominin de tabii ki eski boyutlarına gelmesi biraz belki zaman alacak ama inanıyorum ki pandemi sonrasında KKTC yükselişe geçecektir. Çünkü sağlık sistemindeki başarılarımızla ve Kıbrıs kendine göre hem doğasıyla hem yeşiliyle, mavisiyle bir turizm ülkesi. Eğitim sektöründe de markalaşma yolunda kat ettiği mesafeler, su projesiyle, tarımsal faaliyetler, hizmet sektörü, sanayi bölgelerimiz her türlü ekonomik yatırımla KKTC kendi insanına bir gelecek vaat etmektedir. Umutlu bir geleceğin de olması için bütün bu çalışmaların aynı azim ve inançla devam etmesi gerekmektedir” dedi.

“Maraş’ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır ve kazanacaktır”

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de bir seyahat bekçisi görevi yaptığını dile getiren Tatar, “Doğu Akdeniz’de ulusal çıkarlarımızın korunması için milli meselelerde hem mavi vatanda hem hava sahasında bizlerin o bölgedeki üstünlüğünün korunması için KKTC egemen bir devlet olarak Türkiye ile işbirliği içerisinde bütün bu ilişkileri en iyi şekilde götürmek suretiyle görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da rahat edebilmesi için ekonomik olarak kalkınmamız gerekmektedir. Bu yönde her türlü sıkıntıya, ambargolara rağmen 1974 sonrası süreçte KKTC’de gerçekten büyük başarılar da kazandık. Çünkü bir turizm sektörünün oluşması, direkt uçuş olmamasına rağmen turistleri oraya götürebilmek, onlara bekledikleri hizmetleri sunabilmek hem yatırım gerektirdi hem insan kapasitesinin, sermayesinin geliştirilmesiyle bu sektörün gerçekten dünya standartlarında olmasa bile çoğu ülkeden daha iyi bir turizm hizmeti sunabilecek bir noktaya getirmiş bulunmaktayız. Benim başbakanlık dönemimde ortaya koyduğum iradeyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Maraş’ın açılması KKTC’nin hem ekonomisine hem turizmine de büyük bir hizmet vermektedir. Çünkü Maraş marka değeri olan turizm bölgesi. Maraş’ın açılmasıyla KKTC ivme kazanmıştır ve kazanacaktır. Pandemiye rağmen 200 binden fazla insan Maraş’ı ziyaret etmiş ve yeni dönemde Allah’ın izniyle orada yapılacak birtakım altyapı çalışmalarıyla yavaş yavaş açıldığını göreceğiz. Bu da ekonomimize büyük katkı yapacaktır” şeklinde konuştu.

Tatar, Konya’nın başarılarıyla da gurur duyduğunu ifade ederek, pandemi döneminde Konya’nın ihracatının yüzde 50’den fazla reel anlamda arttığını öğrendiğini ve bunun da kendisini memnun ettiğini sözlerine ekledi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar ile iki ülkenin işbirliğiyle yürütülecek eylem planının KKTC için bir dönüm noktası olacağını aktararak, “Özellikle iki ülke iş dünyasını daha fazla bir araya getirecek ve KKTC’li firmaların ihracat potansiyelini artıracak uygulamaların yer aldığı eylem planı bugüne kadar sadece hizmetler sektörüne yönelik ekonomik kalkınma politikası yürüten KKTC’nin ticaret ve sanayi ülkesi olmasının yolunu açacaktır. Hem siyasi arenada güçlü bir yönetim hem de gelişen ekonomi KKTC’yi daha ileri bir seviyeye getirecektir. Konya Ticaret Odası olarak Konya ve KKTC arasında bu dönemde ekonomik işbirliğinin artması konusunda kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu.

Tatar ve beraberindeki heyet, buradaki programdan sonra Alaeddin Keykubat Camii Sultanlar Türbesi’ndeki nöbet değişim merasimine katıldı. Tatar, daha sonra Selçuklu Belediyesi Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret etti.