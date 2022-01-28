banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
İmamoğlu mobese görüntüleri için savcılığa başvurdu
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Enerji krizi jeneratör satışlarını uçurdu!
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Galatasaray yeni kalecisini buldu
Zeydan Karalar:
Zeydan Karalar: "Elimizden ne geliyorsa yapacağız”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Maraş açılımı KKTC ekonomisine büyük potansiyel ekledi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyaretlerinde Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) sanayicilerle buluştu. Tatar yaptığı konuşmasında “Maraş açılımı KKTC ekonomisine büyük potansiyel ekledi” dedi.

Politika 28.01.2022, 14:05
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Maraş açılımı KKTC ekonomisine büyük potansiyel ekledi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri ziyaretlerinde Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) sanayicilerle buluştu. Tatar yaptığı konuşmasında “Maraş açılımı KKTC ekonomisine büyük potansiyel ekledi” dedi.

KAYSO Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Daha güçlü KKTC ve Türkiye için el ele verilebileceğini söyleyen Başkan Büyüksimitci, “Sayın Cumhurbaşkanım, şehrimize hoş geldiniz şeref verdiniz. Sizi Odamızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı olduğunuz günden bu yana, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için verdiğiniz haklı mücadelede Kayseri iş dünyası olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olduğumuzu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Şairin dediği gibi, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır! Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır” Kıbrıs da, Mavi Vatan da bizim vatanımızdır. Biliyoruz ki sizler de bizimle aynı düşüncedesiniz. Türk iş dünyasının bir temsilcisi olarak Kıbrıs’ta verilen haklı mücadelenin sadece Kıbrıs Türk halkının değil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da mücadelesi olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile şanlı dava uğruna canını veren, ömrünün sonuna kadar mücadele eden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs harbinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilerimizi şükranla anıyoruz. KKTC’de gerçekleştirilen erken genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi’ni tebrik ediyor, sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’de diğer Anadolu illerinde olmayan bir gayret ve birliktelik söz konusu. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, oda ve borsalarımızın yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarımızın birlikte hareket etmesi, şehrimizi her alanda başarıya taşımaktadır. Bu birliktelik sonucunda sanayide elde ettiğimiz başarılara kısaca değinmek istiyorum. Güçlü bir KKTC ekonomisinin mutlaka kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve gelişmesi için Kayseri Sanayisi ve iş adamları olarak, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile her türlü işbirliğine hazırız. Daha güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için el ele vererek var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’de bir refah ve istikrar adası olmasını temenni ederken, Sizleri Odamızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha ifade ediyor, Ziyaretinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye ile geliştirilecek iş birlikleri ile daha güçlü olacaklarını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kayserililer bizim için büyük anlam ifade etmektedir. Hem Türkiye’mizin gözde ticaret, sanayi merkezi, hem turizmiyle hem de farklı alanlardaki Türk ekonomisine dokunuşundaki başarılarıyla KKTC’de de bakıldığında gerçekten bir iftihar kaynağıdır. Biz Kıbrıs’ta büyük mücadeleler verdik, bedeller ödedik ama büyük başarılar elde ettik. Mavi Vatan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin iş birliğiyle Doğu Akdeniz’deki jeopolitik, jeostratejik ve değişen konjektöre göre Türkiye Cumhuriyeti’nin hem denizlerdeki hakimiyeti hem de göklerdeki üstünlüğümüzün korunması için siyasetimizi sürdürmekte büyük yarar vardır. KKTC’nin turizmdeki başarısı şu anda 30 bin yatak kapasitesine yaklaşmıştır ve yatırımlarımız hala devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetinin tam desteğiyle sağlanan Maraş açılımı, KKTC’ye ve ekonomimize büyük bir potansiyel daha eklemiştir. Bunu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunun yanında üniversitelerimiz, öğrenci akışı, ticaretler sektörü ve yine Türkiye’mizin büyük desteği ile Anadolu’dan Alaköprü Barajı’ndan asrın projesi olarak aktarılan 75 milyon metrekarelik suyun KKTC’de hem içme hem de tarımsal faaliyetler için büyük bir nimet, zenginlik ve geleceğe yönelik olan bütün çalışmalarda ekonomimizin, turizmimizin büyüyebilmesi için potansiyelimizi arttırdı. Biz güçlü olmalıyız. Güçlü olabilmemiz için de yatırımların artması gerekmektedir. Bu ekonomik konularla da Türkiye’nin çeşitli merkezleri ile kurulacak ilişkilerin KKTC’de destek olarak tezahür etmesi en büyük temennimiz ve dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11