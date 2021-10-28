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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Politika 28.10.2021, 12:23
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Çeşitli programlara katılmak için Gaziantep’e 2 günlük ziyarette bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazileriyle kahvaltıda buluştu. Tatar, “Bu iletişim dünyasında birbirimize o kadar yakınlaştık ki bundan sonra ne AB ne de başkası bizlerin arasındaki bu gönül birliğini kopartamaz” dedi.

“Bu gönül birliğimizi kimse bozamaz”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Verdiğimiz tüm mücadele onurumuzla haysiyetimizle var olma mücadelesidir. Kıbrıs’ta biz çok çileler çektik. Çok soykırımlardan geçtik. Kaç kez göçmen olduk. Çocukluğumuz korku içerisinde geçti. Rum teröristler acaba hangi gece gelip bizi katledecekler bu duygularla büyüdük. Bizim oradaki duruşumuz gerçekten büyük bir destandır. Varlığımızı sürdürürken Türkiye’nin uçakları, Cengiz Topellerinin bizlere katkısını hiçbir zaman unutmayız. Bizim için en önemli tarih 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatıdır. O sabah sizlerin Kıbrıs’a çıkmasıyla Kıbrıs halkı tekrar özgürlüğüne kavuşmuştur. Şimdide Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak büyük Türkiye ile birlikte doğu Akdeniz de Türk ulusunun serhad bekçisi olarak bayraklarımızın dalgalandığını görüyoruz. Bu iletişim dünyasında birbirimize o kadar yakınlaştık ki, bundan sonra ne AB ne de başkası bizlerin arasındaki bu gönül birliğini kopartamaz. Allah sizlere sağlık versin. En kısa zamanda sizleri tekrar o kahramanlık destanı yazdığınız Kıbrıs’ta görmek bize büyük bir mutluluk verir” şeklinde konuştu.

Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cuma Erdem, “Kıbrıs Türkünün can güvenliğini sağlayarak, yok olmalarını önlemek ve Kıbrıs adasının Yunanistan’a bağlanmasına mani olmak maksadıyla 20 Temmuz 1974’te kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 37 bin 500 arkadaşımızla Kıbrıs Barış Harekatına katıldık. Bu harekatta bizlere verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirdik. Muzaffer birer gazi olarak vatanımıza döndük” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "1974 yılında ben 8 yaşında bir çocuktum. Komşum akrabalarım hepimiz yavru vatana gittim. Çünkü bizde yavru ile ananın kaderi aynıdır. Çünkü ana ‘benim yavrum benim çektiğim çileleri çekmesin ben her türlü fedakarlığı yaparım’ der. 1974’te çıkılan bu davada o günün kahramanlarını hayırla minnetle anıyorum. Annan Planına yüzde 67 hayır diyen iradeyi AB’ye alan samimiyetsiz bir dünya ile karşı karşıyayız. Allah’ın izniyle biz Gaziantep’te Gazişehir’le birlikte Cumhurbaşkanımızla birlikte inşallah yeniden yavru vatana gideceğiz. Kültür şehri Gaziantep’ten turizm şehri yavru vatanla yapacak çok işimiz var” diye konuştu.

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