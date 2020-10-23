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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.
Politika 23.10.2020, 16:42
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ilk yurt dışı ziyaretini 26 Ekim 2020 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınması; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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