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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY’nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz’de gerginliği artırır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) füze savunma sistemlerini güçlendirmesine ilişkin, "Rumlar bazı emperyalist güçler ile füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrendim. Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz’de olan gerginliği daha da artıracaktır" dedi.

Politika 27.01.2022, 14:32
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "GKRY’nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz’de gerginliği artırır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) füze savunma sistemlerini güçlendirmesine ilişkin, "Rumlar bazı emperyalist güçler ile füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrendim. Bu son derece yanlış. Şu anda Doğu Akdeniz’de olan gerginliği daha da artıracaktır" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valiliği’ni ziyaret etti. Burada valilik şeref defterini imzalayan Tatar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rum tarafıyla yapılan müzakerelere rağmen anlayışlarının değişmediğini dile getiren Tatar, "Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur. Şimdide öyledir. Pandemi döneminde gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadık. Sağlık konusunda sıkıntılı dönemler oldu. Her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yanımızda olmuştur. Gerek bir takım acil ihtiyaçların giderilmesinde, gerek aşıların temininde ve bütün süreçlerde hep istişare içerisinde olduk. Şimdi de bu ekonomik kriz nedeniyle yine yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kıbrıs’ta geçtiğimiz pazar günü bir seçim oldu. Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah önümüzdeki 5 yılda KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için güzel ve önemli hizmetler verecektir. Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Seçim sonuçları da beni çok memnun etmiştir. Bundan 15 ay kadar önce yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilmiş ve Kıbrıs’ta artık yeni bir dönemin başlayacağını söylemiştim. Çünkü federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığını, 50 yıldan fazladır Kıbrıs’ta bir ortaklık cumhuriyetinin kurulması için Kıbrıs Türk halkı Türkiye’nin de desteğiyle elinden geleni yapmıştır. Kıbrıs iyi niyetini ortaya koymuştur ama hiçbir zaman karşılığını bulamamıştır. Çünkü Rum tarafı daha fazla kendi imkanlarında ve kendi egemenliklerinde, belki Kıbrıs’ı ileride bir Yunan adası yapacağı hayali kuran Rum tarafıyla yaptığımız çeşitli görüşmeler ve müzakereler ile anlayışlarının pek değişmediğini gördük. Benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra elbette Türkiye ile de istişare ettikten sonra yeni siyasetle yan yan yaşayan 2 ayrı egemen eşit devlet. Böylelikle kuzeyde KKTC egemen bir devlet. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini en iyi şekilde sürdürmek suretiyle, Türk Cumhuriyetinin bizim için garantörlüğünü ve Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının caydırıcı güç olarak ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"GKRY’nin füze sistemini güçlendirmesi Doğu Akdeniz’de gerginliği artırır"

GKRY’nin füze savunma sistemini güçlendirmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Tatar, "Rumlar bazı emperyalist güçler ile füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrendim. Bu son derece yanlış. Şuanda Doğu Akdeniz’de olan gerginliği daha da artıracaktır. Unutmamalılar ki, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ın garantörüdür. Dolayısıyla garantör olarak mutlaka bunlara vereceği cevaplar vardır. Zaten her vesileyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar da Doğu Akdeniz’de ne Türkiye’yi ne de Kıbrıs Türk halkının haklarını asla yedirtmeyiz diyerek gerekli mesajları vermektedirler. Kıbrıs’ın konumuna baktığımızda Doğu Akdeniz’de gelişen konjektörde gerek jeostratejik gerek jeopolitik gelişmelere bağlı olarak Kıbrıs’ın önemi her geçen gün artmaktadır. Dünya siyaseti ve bu bölgede yaşananlar KKTC’yi daha güçlendirmek, Kıbrıs’ta yıllardır mücadele veren Kıbrıs Türk halkının refahını ve mutluluğunu daha da umutlu bir şekilde geleceğe taşımak için çalışmalarımızı bu anlayış ile sürdürmekteyiz" diye konuştu.

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