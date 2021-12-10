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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti. Toplantının ardından Tatar, “Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerekiyor” dedi.

Politika 10.12.2021, 19:14
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul etti. Toplantının ardından Tatar, “Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerekiyor” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa’da BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Şefi Colin Stewart’ı kabul etti. Bir saat süren toplantının ardından Tatar ve Stewart basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, olumlu bir görüşme yapıldığını ve Stewart’a Kıbrıs meselesini kısaca yeniden aktardığını ifade etti. Tatar, Kıbrıs sorununun çözümünün kolay olmadığını, iki ayrı devlet ve eşit egemenliğin Kıbrıs Türk tarafı için önemli olduğunu kaydederek, iki halkın yan yana yaşayacağı iki ayrı yapıyı içerecek bir çözümün uzun vadede hem Kıbrıslı Türk hem de Rumların yararına olacağını açıkladı.

Kıbrıslı Rumların adayı bir Helen adası olarak görmemesi gerektiğinin altını çizen Tatar, geçmişte hiçbir sonuç vermeyen federasyon temelli çözüm uğraşlarının karşısında olduklarını, adada Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun bilinmesi gerektiğini Stewart’a aktardıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin 1983’te kurulmuş olmasına rağmen geçmişinin daha geriye gittiğini, Kıbrıslı Türklerin 1963 ortaklık cumhuriyetinde devletin dışına atıldığını kaydederek, isim değiştirerek günümüze kadar aşama aşama gelen tüm oluşumların Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin de desteği ile adada kendi varlığını sürdürme çabasının göstergeleri olduğunu vurguladı.

14 Aralık’ta ara bölgedeki resepsiyonda GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceklerini hatırlatan Tatar, “Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekiyor” dedi.

Federasyona hapsedecek veya tek üniter devlet içerisinde Kıbrıslı Türklere baskı yapılacak bir çözümün kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Stewart’a Kıbrıslı Türklere uygulanan tüm haksızlıkları da anlatma fırsatı bulduğunu da ifade etti.

Kıbrıs’ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerektiğini de kaydeden Tatar, komitelerin yaptığı faydalı işleri de Özel Temsilciye aktardıklarını ve bu konularda yapıcı projeler için katkıda bulunacaklarını ilettiklerini belirtti.

Tatar, Türkiye ile KKTC’nin pozisyonunun egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusunda aynı olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs sorununun içine çekilmeye çalışılması durumunda bunun bir haksızlık olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Rum lider Anastasiadis’in Cenevre ve Brüksel’de masaya getirdiği bazı güven oluşturucu önlemlerin Kıbrıslı Türklerin egemenliğini rahatsız edecek derecede olmasından dolayı kabul edilemez olduğunu kaydetti ve bunlara evet demenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

“Yapıcı çalışmalara imza atmak istiyorum”

Stewart ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını anlatarak, Kıbrıs’ta iki taraf arasında yapıcı çalışmalara imza atmak istediğini belirtti. Stewart, salı akşamı düzenlediği resepsiyona davet ettiği Tatar’dan olumlu yanıt gelmesini de memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, iki liderin bir araya geleceği bu sosyal etkinliğe Covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı sayıda davet yaptıklarını da ifade etti.

“Mükemmel görüşme”

Tatar’la bugün yaptığı görüşmeyi “mükemmel” olarak niteleyen Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşlerini dinlemenin kendisi için gerekli olduğunu kaydetti. Stewart, Kıbrıs Rum kesiminin sözde beşinci parselde uluslararası şirketlere doğal gaz arama izni vermesi konusundaki soruyu ise, Kıbrıs’ta daha yeni olduğunu, bunun hakkında şu an yorum yapmasının uygun olmayacağını ifade etti.

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