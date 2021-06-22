banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Lute’yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’yi kabul etti.

Politika 22.06.2021, 13:48
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Lute’yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’a geldi. Sabah saatlerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştiren Lute, daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçti. Lute, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen görüşme 13.00’te başladı.

Görüşmede BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Nisan ayında Cenevre’de 5+BM konferansı sonrası ilk kez tarafların tutumunu öğrenmek ve BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki yol haritasını belirlemesi bekleniyor.

Lute, Kıbrıs’ta siyasi liderler dışında sivil toplum örgütleri ve parti, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile de bir araya gelecek ve perşembe günü adadan ayrılacak.
banner486
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
banner493