KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile telekonferans görüşmesi yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak yarım saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar ile Guterres’in gayrı resmi beşli konferansın hazırlıkları ile Kıbrıs sorununda bölgesel konuları ele aldığı öğrenildi.