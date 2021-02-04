KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Bizim pozisyonumuz Türkiye ile uyum içerisinde, iki devletli çözüm”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bizim pozisyonumuz Türkiye ile uyum içerisinde, iki devletli çözüm” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs’a resmi ziyarette bulundu. Raab, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi konferans öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) temaslarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Cumhurbaşkanlığı Sarayında yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Görüşmede Mart ayı başında gerçekleşmesi öngörülen Birleşmiş Milletler (BM) 5+1 gayriresmi toplantısı ve KKTC ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ile pandemi süreci alındı.

“Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için egemenliğimizin fevkalade önemli olduğunu vurguladık” ifadelerini kullandı. Tatar, adada istikrarın ancak iki devletin birbirini tanımasıyla olacağını bildiren Tatar, önemli ilişkiler içerisine girilebilecek şekilde fırsatlar yakalandığını belirtti.

“Payımızı istiyoruz. Parası neyse öderiz”

Ekonomik bir takım sıkıntıların aşılması kapsamında İngiltere ile direk uçuşlar ele alındığını dile getiren Tatar, bir takım haksız ambargolar ve kısıtlamalar olduğunu aktardı. Toplantıda pandemi nedeniyle de görüş alışverişi yapıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’de üretilen korona virüs aşılarından Güney Kıbrıs’a gönderilmesi durumunda, “Payımızı istiyoruz. Parası neyse öderiz” dedi. Tatar, Oxford-AstraZeneca’nın Covid-19’a karşı ürettiği aşıdan talep ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Aşıları erken zamanda alırsak, bu sıkıntıyı o denli atlatmış olacağız” dedi.

Toplantının en önemli konusunun ise gayriresmi 5+1 toplantısının olduğunun altını çizen Tatar, “İngiltere hem bir garantör ülke, bu meselelere yakın olan bir ülke olarak çeşitli ziyaretler yapmışlardır. Nasıl katkı koyabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi. Toplantılar bu konuyla ilgili olarak devam ediyor. Bizim pozisyonumuz Türkiye ile uyum içerisinde, iki devletli çözüm” dedi.

“Bizlerin haklı tarafının görmüş olmaları harika bir gelişmeydi”

“Adil, kalıcı ve sürdürebilir bir anlaşma istediğimizi anlattık” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu aşamadan sonra İngiltere’nin kendi teknik diplomatlarıyla nasıl açılımların yapılacağını göreceğiz. Bizlerin haklı tarafının görmüş olmaları harika bir gelişmeydi” dedi.

Adayı ilk kez ziyaret eden Raab’a Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu aktardıkların belirten Tatar, hassasiyetlerini ve beklentilerini de ifade ettiklerini, Raab’ın da bunları gayet iyi anladığını gözlemlediğini aktardı.

Tatar, Raab’ın kendisine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın selamını da ilettiğini kaydederek, olumlu geçen görüşmelerinin İngiltere ile temaslarında yakınlaşma ve ilişkilerin geliştirilmesi için hayırlı olmasını diledi.