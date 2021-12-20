KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “1974 öncesine asla dönmeyeceğiz”

Gazimağusa’da EOKA-B terör örgütü tarafından 14 Ağustos 1974’de şehit edilen 11 çocuk için düzenlenen devlet törenine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “1974 öncesine asla dönmeyeceğiz” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan 11 çocuk şehit için düzenlenen devlet törenine katıldı. Törende konuşan Tatar, Başpiskopos Makarios’un Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ENOSİS’e bir sıçrama tahtası olarak gördüğünü ve Kıbrıs Türkü’nün yok edilerek adanın Yunanistan’a bağlanmasını hedeflediğini vurguladı. Tatar, 1963’te Kıbrıs’ta "Kanlı Noel" ile başlayan saldırıların ve katliamların 1974’e kadar sürdüğünü ifade etti.

“Kıbrıs Türk halkı dünya tarihinde görülmemiş katliamlar yaşadı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün huzuru ve güvenliği için Türkiye’nin garantörlüğünün sürmesinin her koşulda şart olduğunu kaydederek, "Büyük bir acı, karşımızdaki zihniyet, çocuk, yaşlı, bebek dinlemedi. Kıbrıs Türk halkı dünya tarihinde görülmemiş katliamlar yaşadı. Şehitlerimizin huzurunda söylemek istediğim şey şudur; asla 1974 öncesine dönmek istemiyoruz. Bizim bağımsız ve özgürce yaşayabilmemiz için mutlaka Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının sürmesi gerekir. Bu, Kıbrıs Türkü’nün huzuru ve güvenliği için yegâne teminatıdır” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının mücadelesi devam etmektedir ve edecektir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına diz çöktürme amaçlı siyasetin devam ettiğini, dayatma bir çözümle uzun vadede yeniden bir soykırım yaşanacağını belirterek, Rum-Yunan ikilisinin ENOSİS hedefinin sürdüğünü vurguladı. “Bu zihniyete güvenmiyorum. Ben anavatan Türkiye’nin etkin, fiili garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına inanıyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin devam ettiğini ve edeceğini sözlerine ekledi.

Tatar ayrıca, "Bu çocukların acılarını hala yüreğimizde taşıyoruz. Bu çocuklar 3, 5, 7 ve en büyüğü 17 yaşlarında. Kıbrıs’ta büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır. Şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların acılarını millet olarak bizim de paylaştığımızı ve bu çocuklarımıza, bu gençlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum’’ dedi.