KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ersin Tatar'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Gelinen aşamada eski anlayışa göre fark şudur: Eski anlaşmada egemence kelimeler kullanıldı, onlar aldatmacaydı. Esas önemli olan bağımsızlıktır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması hakkında, "Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının açıklanmasından önce bazı kimseler kışkırtıcı açıklamalarda bulunmuşlar. Bana verilen bilgiye göre KKTC'de öyle bir mesele olamaz" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte de Türkiye olarak biz her zaman KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacağız. Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve refahı Türk halkının güvenliği ve refahıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan'ın bu konuda samimi davranması lazım. Kavgaya devam etmek mi istiyorlar, buna karar versinler." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Basın toplantısının belli bir noktasından sonra Yunan Bakan Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı, bu kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ada'da iki devlet eşit statü ile tanınmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ı ilgilendiren konularda Avrupa Birliği (AB) KKTC'yi yok sayıyor, yüzde 100 hatalı da olsa Güney Kıbrıs'ı destekliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile düzenlediği ortak basın toplantısında KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması hakkında, "Yargının bağımsızlığı ilkesi ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bağlayıcı kararlara herkes saygı duyar ama eleştirme hakkımız var. Mahkeme eğer hukuka ve talebe uygun davranmadıysa bunu eleştirebiliriz. Bu ideolojik bir karardır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararı hakkında, "Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu" dedi.