KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Elazığ’da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar programları kapsamında Elazığ’a geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gezi ve ziyaretlerde bulunmak üzere akşam saatlerinde Elazığ’a geldi. Cumhurbaşkanı Tatarı Elazığ Havalimanı’nda, Vali Erkaya Yırık, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Emniyet Müdürü Celal Sel ve Kıbrıs gazileri karşıladı.