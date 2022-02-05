KKTC Başbakanı Sucuoğlu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "geçmiş olsun" mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, korona virüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, korona virüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi. Sucuoğlu mesajında, "Zatıalinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendinin Covid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte Zatıalinize ve kıymetli hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.