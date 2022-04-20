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KKTC Başbakanı Sucuoğlu: “Hükümet kurma görevi bizlere verilecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Hükümet kurma görevi bizlere verilecek” ifadelerini kullanarak, “Cumhurbaşkanı’na kırgınlığım yok, politikada kırgınlık olmaz ama fikir ayrılığı olur” dedi.

Politika 20.04.2022, 22:08
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: “Hükümet kurma görevi bizlere verilecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, hükümetin istifasının ardından yaptığı açıklamada, “Hükümet kurma görevi bizlere verilecek” ifadelerini kullanarak, “Cumhurbaşkanı’na kırgınlığım yok, politikada kırgınlık olmaz ama fikir ayrılığı olur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun dün kabinede değişiklik yaparak Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınmasını talep etmesi üzerine yaşanan kriz, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin istifasıyla sonuçlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptığı yarım saatlik görüşmenin ardından Sucuoğlu, UBP Genel Merkezi’ne girişinde basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar ile uzun bir toplantı yaptıklarını belirten Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın hükümetin istifasına onay verdiğini kaydetti ve “Ben o sorumluluğu alıyorum diyerek bu şekilde karar vermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın aldığı kararı kendisine sözlü olarak ifade ettiğini söyleyen Sucuoğlu, genel çerçeveleri konuştuklarını, en kısa sürede tekrardan görevlendirme söz konusu olacağını ve yeniden Bakanlar Kurulu oluşumu sürecinin başlayacağını aktardı.

Bir gazetecinin “Hükümet kurma görevi size mi verilecek” sorusuna Sucuoğlu, “O şekilde konuştuk. Bizlere verilecek” cevabını verdi. Ülkenin içinde bulunduğu durumda tek günün dahi çok önemli olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Hızlı bir şekilde yeni hükümeti kurmak gerekir. Zaman kaybettirmeme anlamında” ifadelerini kullandı. Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da bu çerçevede hareket edeceğini kaydetti.

“Hükümet kurma görevinin ne zaman verileceği belli mi ?” sorusu üzerine Sucuoğlu, “Yok. Bugün uzun uzun genel konuştuk. Büyük bir ihtimalle 1-2 gün içerisinde” dedi.

Sucuoğlu, hükümet kurma görevi konusunda Cumhurbaşkanı Tatar’a, “İlle de bize vermek zarureti olmasın ana muhalefete de verebilirsiniz. Önce onlar denesin eğer tutturabilirlerse o da bir alternatiftir. Eğer olmazsa sonuçta yine bize o görev verilecek. Bunu da söyledim demokratik olarak” ifadelerini kullandığını aktardı.

“Bazı isimler muhakkak değişir”

Yeni hükümeti kurma görevinin kendilerine verilmesi durumunda bazı şeylerin değişeceğini ifade eden Faiz Sucuoğlu, “Bazı isimler muhakkak değişir” dedi.

“Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü”

Sunat Atun’un neden görevden alınmadığıyla ilgili soruya ise Sucuoğlu, “Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü. Onu Cumhurbaşkanı’na soracaksınız. Uzun bir sohbetimiz oldu. Aynı şeyleri ben de sordum. Sıkıntılı bir süreç ekonomik anlamda içinde bulunduğumuz dar boğaz, halkımızın içine düştüğü mali sıkıntılar. Hükümetin boğuştuğu problemler ama Sayın Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun gördü ve hızlı bir şekilde görevlendirmeyi yapacağını söyledi. Daha kolay önümüzün açılabileceğine inandığı için bu şekilde bir kararı uygun buldu” dedi.

“İrademizde en ufak bir geri adım atma söz konusu değil”

“Hükümet bir kişi yüzünden mi bozuldu” sorusuna ise Başbakan Sucuoğlu, “Onu bilemiyorum” cevabını verdi. Dün hükümet ortaklarıyla Cumhurbaşkanı Tatar’ın elini kolaylaştırmak anlamında bir adım attıklarını kaydeden Sucuoğlu, “Sonuç olarak bizim irademiz belli. İrademizde en ufak bir geri adım atma söz konusu değil. Onu net olarak söylüyorum. Yeni kurulacak hükümette de o irade devam edecek” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Mali Protokolün ne olacağı hakkındaki soruya ise Sucuoğlu, “Devam edecek” yanıtını verdi. Protokolün sadece UBP, DP ve YDP’yi ilgilendirmediğini belirten Sucuoğlu, “Bizden sonraki yeni hükümette de aynen devam edecek. İmza atılmıştır” dedi.

“Mevcut hükümet ortaklarıyla yeniden bir oluşum sözü alındı mı?” sorusuna Sucuoğlu, “Öyle görünüyor” cevabını verdi. Hükümet ortaklarıyla iyi bir uyumlarının olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Şikayetimiz var dersek haksızlık olur. 45-50 günlük sürede gayet düzgün ilişkiler içerisinde bir hükümet yürüttük” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a bir kırgınlığı olup olmadığına yönelik soruya ise Sucuoğlu, “Politikada kırgınlık olmaz. Ama fikir ayrılığı olur” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın düşüncesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Hükümet kurma görevini alan partinin 15 gün süresi var

Anayasa’ya göre, hükümeti kurma görevi alan parti, en geç 15 gün içinde hükümeti kurmak veya görevi geri vermekle yükümlüdür. 23 Ocak 2022’de yapılan erken genel seçimin ardından UBP Genel Başkanı Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan ve Meclis’te 29 sandalyeye sahip UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, 3 Mart’ta Meclis’ten güvenoyu almıştı.

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