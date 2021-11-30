KKTC Başbakanı Sucuoğlu: “Güney Kıbrıs bir sondaj yaparsa biz iki sondaj yapacağız”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, sondaj ve Doğu Akdeniz’e sahip çıkmada Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği politikaya tam destek verdiklerini belirterek, “Güney Kıbrıs bir sondaj yaparsa biz iki sondaj yapacağız. Onlar iki yaparsa biz üç yapacağız. Bu da halkın çok sempati ve büyük destek vererek izlediği bir politikadır ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yoktur” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda 23 Ocak seçimlerinde hedeflerinin tek başına 5 yıllık iktidar olduğunu, seçilmeleri halinde ciddi ekonomik ve teknolojik açılımlarla, radikal değişiklikler yapacaklarını kaydederek, “Hedefimiz 5 yıllık bir hükümeti kurup sürdürmek. Hedefimiz tek başına iktidar. Bir koalisyon hedefimiz yok” dedi.

Sucuoğlu, hükümeti kurmalarının hemen ardından 23 Ocak 2022’nin secim tarihi olarak belirlendiğini hatırlatarak geçen haftalarda dövizdeki hareketlilik nedeniyle KKTC Merkez Bankası ve Bankalar Birliği ile yaptıkları toplantılarda 4 maddelik ekonomik açılım yaptıklarını belirtti. Özellikle özel sektörü ve küçük esnafı rahatlatıcı bir açılım yaptıklarını da anlatan Sucuoğlu, bunun sonuçlarının önümüzdeki günlerde alınacağını da ifade etti.

“Mavi Vatan’ı tam destekliyoruz”

Kıbrıs’ta iki egemen eşit devlet politikasını yüzde 100 desteklediklerini anlatan Başbakan Sucuoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı’nın ortaya koyduğu ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük destek verdiği ‘Mavi Vatan’ ve yeni siyasi açılıma KKTC’nin en büyük partisi konumundaki Ulusal Birlik Partisi (UBP) olarak desteklerinin tam olduğunu söyledi. Bunun Kıbrıs görüşmelerinde 50 yıllık bir federasyon tartışmasının sona erdiğinin bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Sucuoğlu, geçmişe bakıldığı zaman KKTC ve Kıbrıs Türk halkı olarak görüşmelerde bir arpa boyu yol kat edilmediğinin görüldüğünü kaydederek, “Kendi ekonomisi üzerinde duran güçlü bir KKTC, güçlü bir ekonomi açılımı çok önemlidir. Eğer Kıbrıs meselesinde bir müzakere söz konusu olacak ise de eşit ve egemen iki devlet olarak masaya oturacak bir KKTC’ni destekliyoruz” dedi.

“Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin izlediği politikaya tam destek veriyoruz”

Yaklaşık olarak 462 bin kilometre karelik bir alanı kapsayan Mavi Vatan projesine Kıbrıs halkının büyük çoğunluğunun desteği olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bu anlamda herhangi bir olumsuz tavrın olmadığını söyleyen Sucuoğlu, özellikle sondaj ve Doğu Akdeniz’e sahip çıkmada tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin izlediği politikaya tam destek verdiklerini belirtti. Sucuoğlu, “Güney Kıbrıs bir sondaj yaparsa biz iki sondaj yapacağız. Onlar iki yaparsa biz üç yapacağız. Bu da halkın çok sempati ve büyük destek vererek izlediği bir politikadır ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yoktur” ifadelerini kullandı.

2 milyar dolarlık yeni yatırım

Gazimağusa ve İskele bölgesinde çok ciddi yatırım imkanları sağlayacak olan İmar Planına imzayı atarak yürürlüğe koyduklarını da ifade eden Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki bir kaç yıl içinde yeni bir Maraş’ın öngörüldüğü 2 milyar dolarlık bir yatırımın önünün açıldığına da vurgu yaptı.

Ülkedeki esas değişikliklerin 23 Ocak 2022’de erken seçim sonrasında olacağının, ekonomik anlamda ciddi açılımların, radikal değişikliklerin kuracakları yeni hükümette kendini göstereceğini belirten Başbakan Sucuoğlu, 5 yıllık bir hükümet kurmak hedefinde olduğunu kaydetti. Sucuoğlu “Hedefimiz tek başına iktidardır. Bir koalisyon hedefimiz yoktur. Hedefe ulaşılmasının hemen ardından KKTC’ye ekonomik açılım anlamında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile de sıcak paranın ülkeye gelmesinin sağlanması için ciddi projeler ve teknolojik açılımlar başlayacaktır” diye konuştu.

“Eğitim ve turizmi ayağa kaldıracağız”

Başbakan Sucuoğlu, 23 Ocak’tan sonra yeni teknolojik açılımlar ve sıcak paraya ulaşmak için iki veya üç sektörü ülkeye kazandırmak istediklerini ifade ederek, “Şu anda ülkede turizm ve eğitim iki büyük lokomotif sektörümüz vardır. Her iki sektör de pandemi nedeniyle büyük zarar görmüştür. Yüksek öğrenimde online eğitim kaldırılmasının ardından öğrenciler adaya gelmeye devam ediyor ve yavaş bu sektör toparlanıyor. Ancak turizm halen ciddi sıkıntı yaşıyor ve yüzde 15-18 arası bir doluluk söz konusudur. Bu durum ise ülkede 70 sektörü direk olarak etkiliyor. Üretimi de etkiliyor. Bunlara ek olarak dış etkenlere bağlı olduğundan özellikle turizm çok kırılgan bir sektör. Böylece gelecekte yeni sektörel açılımları 23 Ocak’tan sonra paylaşacağız. Bu konuda ciddi çalışmalarımız vardır” şeklinde konuştu.

KKTC’nin 38 yaşında bir cumhuriyet olduğuna vurgu yapan ve artık çocukluktan çıktığını kaydeden Başbakan “Ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşmayı başarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının genel anlamda desteğinin iki egemen ve eşit devlet formülü üzerinde olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Bazı bilgiler Türkiye’ye gidiyor ama bunlar ham bilgilerdir ve daha sonra farklı yönlendiriliyor. Yapılan anketlerde hep Kıbrıs Türk halkının Türkiye’ye ve Türkiye halkının desteği yüzde 85 olarak çıkmaktadır. Buradaki garantörlük ve Kıbrıs Türk askerinin KKTC’de olmasına ise yüzde 95’in üzerinde bir destek vardır. Ancak, bunun tersini düşünen küçük bazı zümrelerin sesinin biraz yüksek çıkıyor. Genellikle UBP ve Anavatana destek veren büyük çoğunluk daha sesiz ve daha ağırbaşlıdır. Süreç içerisinde bunu hep gördük” ifadelerini kullandı.

Şu anki anketlerde seçim olması hâlinde UBP’nin oy oranının yüzde 40 bandında olduğunun görüldüğünü kaydeden Sucuoğlu, bu rakamın henüz yeni olduğunu, seçim için iki aylık bir süreç olduğunu ve bu süreçte UBP’nin neyi temsil ettiğini ve Anavatan Türkiye ile paralel bir politika izlediğini bilmeyen KKTC seçmeninin olmadığını kaydetti. Partisel olarak sağ partilerin desteğinin yüzde 60’ın üzerine olduğunu belirten Sucuoğlu, halkın özüne bakıldığı zaman Türkiye ile ilişkiler ve Türk askeri, garantörlük ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adada yapmış olduğu katkılara bakıldığında yüzde 90’lara yakın bir desteğin görüldüğünü kaydetti.