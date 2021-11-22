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KKTC Başbakanı Sucuoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Politika 22.11.2021, 21:11
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindeki CHP’li büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

CHP büyükşehir belediye başkanlarından oluşan heyet, 2 günlük KKTC temaslarına devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelen heyet, Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından kabul edildi. Görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Başbakan Sucuoğlu’na kabulünden dolayı teşekkür ederek, yeni bütçenin KKTC’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla 11 büyükşehir belediye başkanının altısının katılımıyla KKTC’de temaslarda bulunduklarını ifade ederek, heyetin KKTC’deki 28 belediye ile karşılıklı iş birliğini değerlendirmek ve bilgi paylaşımında bulunmak istediğini açıkladı. Torun, “Tecrübeli ve vizyoner belediye başkanlarımızla belediyelerimize nasıl katkıda bulunabiliriz, belediyelerimizin başarısını nasıl artırabiliriz, onun gayreti içerisinde olacağız” dedi.

2019’daki yerel seçimler sonrası Türkiye nüfusunun yüzde 51’ye yakınını barındıran kentleri CHP’li belediyelerin yönettiğine işaret eden Torun, salgın sürecindeki tecrübelerini KKTC’deki belediyeler ile paylaşmayı arzuladıklarını belirtti. “Kıbrıs bizim milli davamız” ifadelerini kullanan Torun, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugüne kadar kazandıklarını kaybetmemesi ve yeni kazanımlar elde etmesi için her türlü desteğimizle yanınızdayız. Tarihi bağlarımız, ortak kaygılarımız ve tarihsel sorumluluğumuz bizi ayıramaz” dedi.

“İki devlet olabiliriz ama tek milletiz”

Başbakan Sucuoğlu ise, Türkiye’nin özellikle yerel yönetimlerinde “büyük bir başarı” elde ettiğini gözlemlediklerini ifade ederek, KKTC’de de bu anlamda merkezi yönetimin yükünü azaltarak, yerel yönetimlere hem daha fazla görev vermek hem de onları daha güçlü hale getirmek için bir yasa hazırlığı içerisinde olunduğunu belirtti. Başbakan Sucuoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs politikasının her zaman partiler üstü olduğuna işaret ederek, “İki devlet olabiliriz ama tek milletiz” dedi.

Sucuoğlu, salgından dolayı KKTC’nin lokomotif sektörleri olan yükseköğrenim ve turizmde bir düşüş yaşandığını ve bundan ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, hükümetin bu olumsuzluğu telafi etmek için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununun yeni politikasına ilişkin CHP heyetine bilgi de veren Başbakan Sucuoğlu, partisinin Cumhurbaşkanı Tatar’ın iki devletli çözüm politikasına destek verdiğini aktardı.

“84 milyon insanın kalbi Kıbrıs konusunda aynı atar”

Başbakan Sucuoğlu’nun konuşmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu söz alarak, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı ve çevre düzenlemesine ilişkin ortak proje çalışmaları hakkında bilgi verdi. İmamoğlu, KKTC’de bulunmaktan dolayı ayrı bir heyecan duyduğunu ifade ederek, KKTC’nin refahının ve başarısının Türkiye’yi de mutlu edeceğini belirtti. İmamoğlu, “Belediyeler olarak çok etkin çalışmaların içerisinde olma arzumuz var. Buraya gelişimizin temel amacı, ki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bizden beklentisi, buradaki yerel yöneticilerle çok sıkı temasla güzel işlere imza atmak. Sizler de biliyorsunuz ki gerçekten 84 milyon insanın kalbi Kıbrıs konusunda aynı atar, ne siyasi parti ayrımı vardır ne de başka bir duygunun artısı ya da eksisi vardır” dedi.

İmamoğlu, “Hepimizin çok saygı duyduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, rahmetli Rauf Denktaş’ın anıtı mezarı ve çevresinin düzenlenmesi ile ilgili kardeş belediyemiz Lefkoşa Türk Belediyesi’nin burada bir düzenleme konusunda bir iş birliği talebi oldu. Biz de bunu İBB Meclisi’ne taşıdık ve burada oy birliği ile kabul oldu. Ancak bildiğimiz kadarıyla teknik bir takım sorunları içerisinde barındıran bir durum. Sizlerin de bu konuya oldukça pozitif yaklaştığını duyduk ve bu konuda İstanbul halkı adına sizden destek talep ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu özel alanına Lefkoşa Belediyemiz ile ortak, müşterek güzel bir iş yapalım ve sizlerin de katkıları ile sonuca erdirelim isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu girişime hazırdır, bu konuda katkılarınızı, desteklerinizi elbette isteriz” dedi.

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