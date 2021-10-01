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KKTC Başbakanı Saner’den Asiltürk için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Hamza Ersan Saner, Saadet Partisi (SP)Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Politika 01.10.2021, 12:21
KKTC Başbakanı Saner’den Asiltürk için taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Hamza Ersan Saner, Saadet Partisi (SP)Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner, Saadet Partisi (SP)Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı için taziye mesajı yayınladı. Başbakan Saner mesajında, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminde Anavatan Türkiye İçişleri Bakanlığı görevinde bulunan son olarak 20 Temmuz’daki Barış ve Özgürlük Bayramınız için KKTC’ye gelen değerli siyaset adamı Oğuzhan Asiltürk’ün ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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