KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tedavi altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe oluşturacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Önlem amaçlı hastaneye yatırılan Eroğlu’nun ileri düzey tetkik ve tedavileri devam ediyor.