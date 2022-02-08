Kızılay Başkanı Kınık’tan Afganistan için dayanışma çağrısı

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Afganistan için dayanışma çağrısında bulunarak, “Afganistan için de hep birlikte 2011’de Somali’ye yaptığımız gibi dayanışmanın gücünü göstermeliyiz” dedi.

Afganistan için dayanışma çağrısında bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Afganistan’da yaşanan insani krizin Somali, Suriye ve Yemen’deki gibi büyük insanlık dramlarını geride bıraktığını, dünyada ilk sıraya yerleştiğini vurgulayarak, “Afganistan için de hep birlikte 2011’de Somali’ye yaptığımız gibi dayanışmanın gücünü göstermeliyiz” diye konuştu.

Önlem alınmazsa tıbbi hizmet alamayan 5 yaş altı 131 bin bebeğin öleceğinin tahmin edildiğini söyleyerek acil yardım yapılması gerektiğinin altını çizen Kınık, şunları söyledi:

“Afganistan’daki 42 milyonluk nüfusun 24.4 milyonu yani yarısından fazlası acil insani desteğe ihtiyaç duyuyor. 40 yılı aşan savaş ve iç çatışmalar, uluslararası güçlerin plansız çekilmesi, son 27 yılın en kötü kuraklık ve kıtlığı, ülke varlıklarının dondurulması, bankacılık sistemi ve ticaretin durması, kamu hizmetlerinin verilememesi ise nüfusun yüzde 97’sini yoksulluk batağına çekti. Ülkede beslenme bozukluğu nedeniyle acil müdahale gerektiren 9 milyon insan bulunuyor. Bunların 4.7 milyonu ise çocuk, hamile ve emzikli anneler. Ülkedeki 34 vilayetin tamamında gıda güvenliği sorunu kriz seviyesinde. Ülkede gayri safi milli hasıla yüzde 40 oranında azalmış. Yüzde 75’i dış yardıma bağlı kamu harcamaları ise ülkeye dış destek tamamen kesildiği için aksıyor.”

“Dış destek olmadan Afganistan ölüme sürükleniyor”

Afganistan’daki su kuyularının yarısının kurumuş durumda olduğunu söyleyen Kınık, “Ortalama hane borcu, aylık ortalama gelirin 4 katından fazlaya çıkmış. 2012’den bugüne 2.7 milyonu ülke içinde olmak üzere 9.2 milyon Afgan ise yerlerinden edildi. Birleşmiş Milletler 5 Milyar Dolarlık tarihinin en geniş bütçeli yardım çağrısına çıktı. Taahhüt olsa da fiili katkı çok düşük miktarda bulunuyor. Dış destek olmadan ise Afganistan ölüme sürükleniyor” diye konuştu.

“Dayanışmanın gücünü göstermeliyiz”

Türkiye’den dost ülke Afganistan’a yardımların zamanın her döneminde olduğunu söyleyen Kınık, “Bugün ülkenin çok büyük bir kısmında açlık, yoksulluk, eğitim, sağlık, beslenme, barınma, temiz içme suyuna erişim gibi çok ciddi sorunlar var. Bu yılın ortalarına kadar bu insanlık krizini dindiremezsek, soğutamazsak bu ateşi, kesinlikle bir göç dalgası olarak bize dönecek. Buna karşı ise hep birlikte 2011’de Somali’ye yaptığımız gibi dayanışmanın gücünü göstermeliyiz” dedi.

“Haydi Afganistan İçin Dayanışma Vakti”

Türk Kızılay, insan ıstırabını azaltmak amacıyla Afganistan’da uzun yıllardır yardım çalışmaları yürütüyor. İnsani krizin derinleşmesiyle birlikte yardımlarını artırmak ve ülke olarak başlatılan seferberliği büyütmek isteyen Kızılay, bağışçılarına da destek çağrısında bulundu. “Haydi Afganistan İçin Dayanışma Vakti” sloganıyla başlatılan kampanyaya kurumsal web sitesi www.kizilay.org.tr, mobil bağış uygulaması, tüm bankalar ve internet bankacılığındaki bağış hesapları, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattı, 2868 numaralı posta çeki hesabı ve ülke genelindeki Kızılay şubelerinden bağış yapılabiliyor.