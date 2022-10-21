Kısmi seferberlikten kaçan kişilerin Belarus’tan ayrılmasına izin verilmiyor

Rusya’da ilan edilen kısmi seferberlik kararına karşı çıkarak Belarus’a kaçan Rusların ülkeden ayrılmasına izin verilmiyor.

Rus ordusunun Ukrayna’da toprak kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rus ordusuna 300 bin yedek askerin alınmasına yönelik imzaladığı kısmi seferberlik kararnamesi sonrası karara uymayan birçok kişi Rusya’dan ayrılarak komşu ülkelere sığındı. Seferberlikten kaçan Ruslar, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelere giderken, Belarus’a gidenlerin ise ülkeden ayrılmasına izin verilmedi. Rus muhalif medya organlarında yayınlanan bilgilere göre Belarus’un başkenti Misnk’teki havaalanına giderek Türkiye’ye kalkan uçağa binmek isteyen bir kişi uçaktan indirildi. Belaruslu gümrük memurları, Rusya ve Belarus arasında imzalanan anlaşmaya göre kısıtlı kişilerin üçüncü ülkelere seyahatinin yasak olduğunu söyleyerek, yolcuyu uçaktan indirdi.

Rus basınının Minsk Havaalanı’nda çalışan bir yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre 20 Ekim tarihinde uygulanmaya başlanan engellemelerden sonra toplam 11 kişinin uçaktan indirildiği aktarıldı.