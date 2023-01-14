Kishida-Biden zirvesinin ardından Japonya ve ABD’den ortak açıklama

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın işgal girişimi karşısında Ukrayna’ya yönelik desteği sürdürme konusunda mutabık kaldı. Biden ayrıca ABD’nin nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerini kullanarak Japonya’yı savunma taahhüdünü yineledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun son ayağında Washington’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Beyaz Saray tarafından yayınlanan ortak açıklamada, iki ülkenin bugünkü işbirliğinin emsalsiz olduğu ifade edildi. "Hint-Pasifik, Çin’in kurallara dayalı uluslararası düzene aykırı eylemlerinden Kuzey Kore’nin provokasyonlarına kadar artan zorluklarla karşı karşıyayken, Avrupa’da Rusya, Ukrayna’ya karşı haksız ve acımasız bir saldırıyı sürdürmeye devam etmektedir" denilen açıklamada, "Dünyanın herhangi bir yerinde, güç veya zorlama yoluyla statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Biden’ın mevcut gelişmeler ışığında Japonya’nın savunma yeteneklerini güçlendirmeye dayalı yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi’nden memnuniyet duyduğu kaydedilirken, "Bunun, Hint-Pasifik ve ötesinde güvenliği artıracağı ve ABD-Japonya ilişkisini 21. yüzyıl için modernize edeceği" belirtildi.

Biden savunma taahhüdünü yineledi

Biden’ın, "Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması’nın 5. maddesi uyarınca, ABD’nin nükleer de dahil olmak üzere tüm yeteneklerini kullanarak Japonya’yı savunmaya yönelik sarsılmaz taahhüdünü yinelediği" kaydedilen açıklamada, 5. maddenin Çin’in sınır ihlalleri ile sık sık gündeme gelen Senkaku Adaları’nı da kapsadığına dikkat çekildi. Ayrıca, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik kararlılıklarını bir kez daha yineleyen liderlerin, Tayvan sorunu konusunda ise barışçıl çözümü savunmaya devam ettiği vurgulandı. Japonya ve ABD’nin "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü haksız ve acımasız saldırıya karşı bir arada durduğu" hatırlatılan açıklamada, "Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya ve Ukrayna’ya destek sağlamaya devam edeceğiz. Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanmasının insanlığa karşı bir suç olacağını ve hiçbir şekilde haklı görülemeyeceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz. Ve Rusya’nın kritik altyapıya yönelik menfur saldırıları karşısında Ukrayna’yı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.