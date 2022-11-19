Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel: “Ukrayna’da çocuklara ‘Bayraktar’ ismi konuluyor”

Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi ve KTMM Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gayana Yüksel, “Ukrayna’da çocuklara ‘Bayraktar’ ismi konuluyor. O kadar sevip, o kadar biliyorlar. Türk halkı nasıl 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda kendi iradesi ile geleceği için savaştıysa, Ukraynalılar da şimdi kendi çocukları ve kendi toprakları için savaşıyorlar." dedi.

Kırım Tatar Teşkilatları Platformu, Odunpazarı ilçesinde bulunan bir otelin konferans salonunda toplantı düzenledi. Toplantıda çeşitli konular görüşüldü. Toplantıda bulunan Kırım Tatar Milli Meclisi Üyesi ve KTMM Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gayana Yüksel basın açıklamasında bulundu. “Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki Gelişmeler ile Kırım Tatarlarının Durumu” başlıklı konuşmasında Yüksel, savaşın ne durumda olduğuna ve Türk SİHA’larının etkilerine değindi. Doç. Dr. Gayana Yüksel, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, “Malum olduğu gibi bu sene şubat ayında Rusya Federasyonu tam saldırıya geçip, Ukrayna’ya karşı sıcak savaş başlattı. Fakat biz Kırım Tatarları için tam 8 sene önce başladı. Çünkü 8 sene önce bizim anavatanımız Kırım Yarımadası, Rusya tarafından işgal edildi. Şubat ayına kadar Rusya, Ukrayna’nın yüzde 7’sinin işgal altına aldı. Şubatta saldırıya geçildikten sonra Ukrayna topraklarının yüzde 22’si işgal edildi ve hemen hemen hemen 5’te birini kontrol ediyordu. Fakat Ukrayna halkının mücadelesi bu durumu kendi aleyhine çevirdi. 11 Kasım’da Kherson gibi büyük bir şehir Ukrayna askerleri tarafından, Ruslardan temizlendi. Şu anda Ukrayna askerlerinin esas noktası Kırım diyebiliriz. Her şey Kırım’la başladı Kırımla bitecek” dedi.

“Ukrayna’da çocuklara ‘Bayraktar’ ismi koyuluyor”

KTMM Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yüksel, savaşta Ukrayna’ya destekleri için Türk devletine ve halkına teşekkür ettiği konuşmasına şöyle devam etti:

“Buradan Türkiye Cumhuriyeti ve halkına büyük teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Savaşın başından beri hem Türk Devleti hem de Türk halkı, Ukraynalıların yanında yer alıyor. Ukrayna’da çocuklara ‘Bayraktar’ ismi konuluyor. O kadar sevip, o kadar biliyorlar. Türk halkı nasıl 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda kendi iradesi ile geleceği için savaştıysa, Ukraynalılar da şimdi kendi çocukları ve kendi toprakları için savaşıyorlar. Ve bunun için mücadele veren halk sonsuza dek haklıdır.”