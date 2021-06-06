Kırıkkale’de muhtarlık seçimi heyecanı

Kırıkkale’de çeşitli nedenlerle düşen muhtarlıklar için vatandaşlar sandık başına gitti. Korona virüs gölgesinde gerçekleşen seçimde vatandaşların HES kodları sorgulandı.

Yurt genelindeki bazı kentlerde 753 mahalle ve köyde farklı nedenlerden dolayı boş kalan muhtarlık ve ihtiyar heyeti için seçime gidildi. Geçen yıl yapılması planlanan fakat korona virüs salgını nedeniyle bu seneye ertelenen seçimde vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklara giderek oy kullandı. Akşam 17.00’de tamamlanacak oy verme işlemlerinin ardından boş kalan muhtarlık koltukları tekrar dolacak. Gürler Mahalle Muhtarlığı için 7 adayın bulunduğu seçimlerde yaklaşık 6 bin mahalle sakini oy kullanacak.

Öte yandan Çelebi ilçesinin Karaağaç köyünde de muhtarlık seçimi devam ediyor.

Girişte HES kodu sorgusu

Kırıkkale Valiliği Koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri de seçimlerin devam ettiği kentteki okullarda yerini aldı. Maske ve mesafe uyarısı yapan denetim ekipleri, bina girişinde de seçmenlerin HES kodu kontrollerini yaptı. Ekipler, gün boyu okullarda görev yaparken pandemi kurallarına da uyulduğu görüldü.

“Kurallara uyarak güzel bir seçim diliyorum”

Gürler Mahallesi muhtar adaylarından Hakan Akbuğa, İHA muhabirine yaptığı açıklamada heyecanlı olduklarını dile getirdi. Akbuğa, “Pazar günü, korona virüs tedbirleri de alınarak iki okulda seçim yapılıyor. Görüldüğü üzere yeni yeni hareketlilik başladı. Kurallara da uyarak güzel bir seçim diliyorum. Okulda HES kodu uygulaması var. Gelen tüm seçmenlerin HES kodları alınarak değerlendirmeler yapılıyor. İçeride de dezenfektan, kolonya ve maskelerimiz mevcut. Seçmenler gönül rahatlığıyla girip oyunu kullanabiliyor” dedi.