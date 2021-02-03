Kırgızistan’da yeni hükümet kuruldu

Kırgızistan’da eski Sayıştay Başkanı Ulugbek Maripov’un başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Kırgızistan’da 4 Ekim 2020’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan olayların şiddetlenmesiyle Başbakan Kubatbek Booronov görevinden istifa etmiş, yerine göstericiler tarafından cezaevinden çıkarılan Ata Yurt partisi eski milletvekili Sadır Caparov getirilmişti. Caparov’un 10 Ocak’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasıyla Başbakan Yardımcısı Artem Novikov’un vekaleten yürüttüğü geçici hükümet düşmüştü.

Kırgızistan Parlamentosu, eski Sayıştay Başkanı Ulugbek Maripov’un başkanlığındaki yeni hükümeti onaylandı, parlamentonun onayının ardından yeni Başbakan ve bakanların atanmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, katıldığı parlamento oturumunda yeni kabine üyelerinin yemin etmesinin ardından konuşma yaptı. Ülkenin daha gelişmesi için yeni hükümetin gerçek zorluklarla karşılaşacağını belirten Caparov, “Bizi zor denemelerin beklediğini kabul etmeliyiz” dedi.

Caparov, ülke ekonomisi istikrarlaştırmak, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının sonuçlarını gidermek gibi krize karşı acil önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Ülkede 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından yaşanan gösterilerin şiddetlenmesiyle Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da görevinden istifa etmiş, Merkez Seçim Komisyonu, 10 Ocak’ta cumhurbaşkanı seçimlerinin yapılmasını kararlaştırmıştı.