Kırgızistan’da resmi olmayan sonuçlara göre yeni Anayasa taslağı yüzde 79 oranında kabul edildi

Kırgızistan’da yeni Anayasa taslağıyla ilgili referandum ve yerel meclis seçimleri için oy verme işlemi sona ererken, resmi olmayan sonuçlara göre yeni Anayasa taslağı yüzde 79 oranında kabul edildi.

Kırgızistan’da 10 Ocak’ta yapılan Anayasa referandumunda seçmenlerin yaklaşık yüzde 81’inin başkanlık sistemine geçilmesini desteklemesi üzerine geliştirilen yeni Anayasa taslağı bugün halk oylamasına sunulmuştu. Toplam 3 milyon 606 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle sabah 8.00’de başlayan oy verme işlemi akşam saat 20.00’de sona erdi.

Merkez Seçimler ve Referandum Yapma Komisyonu tarafından, sandıkların açılmasıyla otomatik olarak elektronik ortamda yapılan sayım ile seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı. An itibarıyla işlenen yüzde 84,98 oy pusulası üzerinden seçmenlerin yüzde 79’unun yeni Anayasa taslağını desteklediği yüzde 13,60’ının ise taslağı desteklemediği aktarıldı.

Saat 18.00 itibarıyla referanduma katılım oranı yüzde 29,44, yerel meclis seçimlerine ise katılım yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Sandıkların kapandığı saat 20.00 için katılım oranıyla ilgili veriler henüz paylaşılmadı. Katılım oranı yüzde 30’u geçmesi halinde referandumun yapıldığı kabul edilecek. Kesin sonuçların tüm pusulaların el ile sayılmasının ardından açıklanması bekleniyor.

Halk, başkanlık sistemine "evet" demişti

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapılan parlamento seçimlerinin ardından çıkan olaylar sonucu cezaevinden taraftarlarınca çıkarılan ve 10 Ocak’taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Ata Yurt partisi Milletvekili Sadır Caparov, ülkenin yönetim biçiminin başkanlık sistemine geçişi için girişimlerde bulunacağını açıklamıştı.

Halk, 10 Ocak’ta yapılan referandumda başkanlık sistemine "evet" demiş, bunun üzerine yeni Anayasa taslağı geliştirilmişti. Caparov, yeni Anayasa taslağının halk oylamasına 11 Nisan’da sunulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.