Kırgızistan’da protestocular seçim sonuçlarının iptalini istedi

Kırgızistan’da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde Meclis’e giremeyen partilerin destekçileri, seçimlerin şeffaf olmadığını belirterek protesto gerçekleştirdi. Göstericiler seçim sonuçlarının iptalini talep etti.

Kırgızistan’da hafta sonu yapılan milletvekili seçimlerinde yarışan 16 partiden 4’ü yüzde 7’lik barajı aşarak Meclis’e girmeye hak kazandı. Seçim barajını geçemeyen diğer siyasi partilerin destekçileri, seçimlerin şeffaf olmadığını ifade ederek yerel saatle 12.00’da başkent Bişkek’in merkez meydanında toplanarak protesto gerçekleştirdi. Protestocular seçim sonuçlarının iptalini talep ederken, haklarını koruyacaklarını ifade etti.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurcan Şayldabekova bugün yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinde 1 milyon 990 bin 753 seçmenin oy kullandığını duyurdu. Şayldabekova, Birimdik Partisi’nin 487 bin 686 oy (yüzde 24.5), Mekenim Kırgızistan Partisi’nin 475 bin 372 oy (yüzde 23.88), Kırgızistan Partisi’nin 174 bin 317 oy (yüzde 8.76) ve Bütün Kırgızistan Partisi’nin 141 bin 950 oy (yüzde 7.13) aldığını açıkladı.

MSK Başkanı dün yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının oylama gününden itibaren en geç 20 gün içinde açıklanacağını aktarmıştı.