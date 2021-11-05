Kırgızistan’da ilk Uluslararası Ekonomik Forumu’nun konusu “AB-Orta Asya" oldu

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te “Avrupa Birliği-Orta Asya” temalı ilk Uluslararası Ekonomik Forumu yapıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Rezidansı konferans salonunda düzenlenen “Avrupa Birliği-Orta Asya” temalı ilk Uluslararası Ekonomik Forumu’na Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov’un yanı sıra Tacikistan ve Türkmenistan’dan heyetler katıldı. Forumda Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrowski, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjrt, Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Linhart da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Caparov, açılış konuşmasında forumun tarihi bir olay olduğunu belirterek, “Biz bölgeler arasında ekonomik işbirliğinin yeni platformunu başlatıyoruz” dedi. Caparov, forumun ana amacının bölgeler arasındaki ekonomik bağları genişletmek olduğunu söyledi. Orta Asya bölgesinin ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliği beklentileri açısından her geçen yıl daha çekici hale geldiğine işaret eden Caparov, “Dünya Bankası’nın verilerine göre 1993’te Orta Asya ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılası 45 milyar dolar iken, 2019 yılında 8 kat artarak 347 milyar dolara yükseldi. 2030 yılında bu rakamın iki kat artarak 610 milyar dolara ulaşması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Caparov, Avrupa Birliği (AB) ile Orta Asya arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin ilk aşamasının başlangıcını söyleyebileceklerini dile getirerek, “Bu yakınlaşma 2019’da Bişkek’te kabul edilen AB’nin Orta Asya ile ilgili yeni stratejisinin amaç ve hedeflerini karşılıyor” diye konuştu.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ise, forumun modern tehditler karşısında ortak çabaları birleştirmek amacıyla kalıcı ekonomik işbirliği platformu haline gelebileceğini belirtti. Caparov, forumun her yıl Orta Asya ülkelerinin başkentleri ile Brüksel’de düzenlenmesini ve ekonomik forumun sekreteryasının oluşturulmasını önerdi.