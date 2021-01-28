Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Caparov yemin etti

Kırgızistan’da erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Sadır Caparov yemin ederek görevine başladı.

Kırgızistan’da 10 Ocak’ta yapılan erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sadır Caparov kazanmıştı. Caparov, yemin ederek görevine başladı. Başkent Bişkek’teki Devlet Filarmonisinde düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Parlamento Başkanı Talant Mamıtov, milletvekilleri, Kırgızistan’da faaliyet gösteren yabancı diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske takmak, sosyal mesafe gibi sıhhi tedbirlerin alındığı tören, devlet televizyonu aracılığıyla canlı verildi. Bazı vatandaşlar, töreni Ala Too meydanında kurulan büyük ekrandan izleme fırsatı buldu.

Törende Caparov’un erken cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığına ilişkin kararnameyi okuyan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şayıldabekova, Caparov’a cumhurbaşkanı kimliğini, nişanını ve bayrağını takdim etti. Caparov, Cumhurbaşkanı yetkilerini adil bir şekilde uygulamaya, insan haklarını korumaya ve ülke anayasasını tam anlamıyla yerine getirmeye, halkın birliğini, devletin bütünlüğü ve güvenliğini sağlamaya yemin etmesinin ardından konuşma yaptı.

Kırgızistan, Türkiye ile stratejik iş birliği güçlendirmeye devam edecek

Salgından kendileri zarar görmesine rağmen yardım elini uzatan Rusya’ya ve komşu ülkeler Özbekistan ile Kazakistan’a teşekkür eden Caparov, “Söz konusu ülkelerle kökümüz, tarihimiz ve kaderimiz ortak” dedi. Caparov bu ülkelerle kapsamlı stratejik iş birliği, ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmenin ülkenin dış politikasının önceliği olduğuna dikkati çekerek, “Bu ülkeler arasına Orta Asya’nın diğer ülkeleri ve Türkiye’yi dahil etmeyi doğru buluyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Caparov, dünyada ekonomik rolü her geçen gün artan Çin’in Orta Asya’ya onun içinde Kırgızistan ekonomisine olumlu etkisini sürdürmeye devam edeceğine inandığını dile getirdi.

“Uluslararası örgütler de yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmeye devam edecek”

Kırgızistan’ın çok yönlü dış politikayı izlemeye devam edeceğine işaret eden Caparov, “Egemen Kırgızistan, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Asya ülkeleriyle geniş çaplı iş birliğini sürdürecek. Birleşmiş Milletler, Şanghay İşbirliği Örgütü, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ve diğer uluslararası örgütlerde yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmeye devam edecek” dedi.

Ata Yurt Partisi eski Milletvekili Caparov, 10 Ocak’ta yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79.2 oy ile kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Cooronbay Ceenbekov, 4 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinin ardından başlayan gösterilerin şiddetlenmesi üzerine görevinden istifa etmişti.