Kırgızistan: “Tayvan sorununda ‘Tek Çin’ politikasını destekliyoruz”

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, ülkesinin Tayvan sorununda “Tek Çin” politikasını desteklediğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretine ilişkin Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, Kırgızistan’ın konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek, Tayvan Boğazı’nda durumun tırmanmasını önlemek amacıyla bir an önce gerginliğin azaltılması, sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasından umut edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Kırgız Cumhuriyeti, Tayvan sorunu ile ilgili tutumunun değişmezliğini ve tüm Kırgız-Çin belgelerinde belirtilen ‘Tek Çin’ politikasını desteklediğini teyit ediyor” denildi.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti

Asya ziyaretine 1 Temmuz’da Singapur’dan başlayan Pelosi, Malezya’nın ardından beraberindeki heyet ile birlikte dün yerel saatle 22.43’te Tayvan’ın başkenti Taipei’ye gelmişti. Pelosi’yi Songshan Havaalanı’nda Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi bugün ise Tayvan Lideri Tsai Ying Wen ile bir araya gelmiş, Ying, Pelosi’ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen şeref madalyasını takmıştı. Öğle saatlerinde ise Pelosi, Tayvan’dan ayrılmıştı. Öte yandan Pelosi, en son 1997’de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan’a seyahat eden en üst düzey ABD’li yetkili oldu.

Pelosi’nin Tayvan ziyareti Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, Çin ordusu 4-7 Ağustos tarihleri arasında belirlediği 6 bölgede gerçek mermilerin kullanılacağı askeri tatbikatlar yapacağı açıklanmıştı. Ayrıca Çin, bugün itibariyle Tayvan’dan turunçgiller ve iki çeşit balık ithalatını kestiğini duyurmuştu.

Çin-ABD arasındaki Tayvan krizi

Çin yönetimi, Tayvan’ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. ABD ise Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışırken, Çin yönetimi ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "adaya bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.