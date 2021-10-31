Kırgızistan, Rusya’dan helikopter ve SİHA satın alacak

Kırgızistan’ın, Rusya’dan helikopter ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) satın alacağı bildirildi.

Kırgızistan, savunma potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) tarafından yapılan açıklamada, Komite Başkanı Kamçıbek Taşiyev’in Rusya’nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport’un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede iki ülke arasında askeri teçhizat işbirliğinin geliştirilmesi konularının tartışıldığı belirtilen açıklamada, “Taraflar, Kırgızistan’ın Rosoboronexport’tan Mi-17B-5 tip helikopter satın almasında, Mi-8 MTB tip helikopterlerinin onarımının yapılması ve onlara yedek parça tedarikinde anlaştı” denildi.

Açıklamada, görüşme sonucunda Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmeti’nin kullanımı için Orlan-10E SİHA’ların satın alınmasına ilişkin anlaşma da imzalandığı kaydedildi.

Söz konusu teçhizatın bütçe kaynaklarıyla satın alınacağı ifade edilen açıklamada, satın alınacak teçhizat sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

GKBN Başkanı Taşiyev, daha önce Türkiye’den Bayraktar SİHA’ları satın alacaklarını açıklamıştı.