Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev, Büyükelçi Fırat’ı kabul etti

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Fırat’ı kabul etti. Kazakbayev, Kasım ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinin Kırgız-Türk stratejik iş birliği gündemindeki birçok konuda "yeniden canlanmayı" sağladığını ifade etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Fırat’ı kabul etti. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede taraflar siyasi, ticari ve ekonomik, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele ve diğer konuları ele aldı. Bakan Kazakbayev, Kasım ayında Türkiye’ye yaptığı ziyaretinin Kırgız-Türk stratejik iş birliği gündemindeki birçok konuda yeniden canlanmayı, yakın, orta ve uzun vadede iş birliğinin öncelikli alanlarının belirlenmesini sağladığını belirtti.

Büyükelçi Fırat ise Türkiye’nin Kırgızistan ile siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda aktif iş birliği geliştirmeye devam etmek istediğini ifade etti.

Kırgızistan’ın sosyal ve ekonomik gelişmesine desteklerini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Fırat, Covid-19 ile mücadelede kardeş ülke Kırgızistan’a gerekli yardımı vermeye hazır olduklarını yineledi. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) bölge polikliniklerin açılması, tadilatı ve teknik donatımıyla ilgili projeler uygulamaya hazır olduğunu da dile getiren Fırat, salgının son bulmasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkent Bişkek’te yapılan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesinin törenine katılmak üzere bölgeye ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.