Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 9-11 Haziran tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 9-11 Haziran tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kırgızistan Cumhurbaşkanı İdaresi Dış Siyaset Bölüm Başkanı Dastan Dyuşekeyev, Cumhurbaşkanı Caparov’un Türkiye’ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Caparov’un ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını bildirdi.

Dyuşekeyev, görüşmede iki ülke liderlerinin ikili ve çok yönlü işbirliğinin yanı sıra Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde etkileşimin güncel konularını ele alacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Caparov’un Kırgızistan ve Türkiye arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5’inci toplantısına katılacağını kaydeden Dyuşekeyev, “Resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüşmesi bekleniyor” dedi.

Dyuşekeyev, Caparov’un Kırgızistan-Türkiye iş forumuna katılacağını, Türkiye’de yaşayan Kırgızistan vatandaşları, öğrenciler ve diaspora temsilcileriyle bir araya geleceğini sözlerine ekledi.