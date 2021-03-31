Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: “Türk Konseyi, önemli platform haline geldi”

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Konseyi’nin önemli ve prestijli platform haline geldiğini söyledi.

Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi, Kazakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil etti. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türk Konseyi üyesi ülkeleri devlet başkanları gayri resmi toplantısında konuşma yaptı. “Türk Konseyi uluslararası toplum tarafından tanınan Türk entegrasyonu için önemli ve prestijli platform haline geldi” diyen Caparov, üye devletlerin örgütün platformunda siyasi, ticari, ekonomik, kültür, insani ve sosyal konuları tartışma imkanı olduğunu söyledi. Caparov, halihazırda tüm ülkelerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkilerini gidermeye çalıştığına işaret ederek, bu bağlamda Türk Konseyi üyesi ülkeleri liderleri birliğe çağırdı. Cumhurbaşkanı Caparov, Türk dünyasının modern tehditlere kararlı yanıt vermesini gerektirdiğine dikkati çekti.

Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in girişimiyle geliştirilen Türk Visyonu 2040 stratejik konseptini desteklediklerini ifade eden Caparov bu belgenin, entegrasyon sürecinin geliştirilmesi için yol haritası haline geleceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Türk Dünyası Yatırım Fonunun oluşturulması projesinin önemli olduğunun altını çizerek, fonun merkez ofisinin Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yer alması için hazır olduklarını söyledi. Caparov, fonun oluşturulmasının ülkeler arasında yatırım ortamının iyileştireceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.