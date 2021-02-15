Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Rusya ziyareti öncesi karantinaya girdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, şubat ayı sonunda gerçekleştireceği ilk yurt dışı ziyareti öncesi korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlem amaçlı kendisini karantinaya aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan’da 10 Ocak’ta gerçekleştirilen erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 79,2 oy ile cumhurbaşkanı seçilmiş ve 28 Ocak’ta yemin ederek görevine başlamıştı. Caparov’un görevine başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 24-25 Şubat tarihlerinde Rusya’ya gerçekleştireceği bildirilmişti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Caparov’un planlanan uluslararası üst düzey etkinlikleri öncesinde Covid-19’a karşı önlem amaçlı kendini izole ettiği ve görevini uzaktan yerine getireceği belirtildi. Görevini uzaktan yerine getirme kararı alan Caparov’un bu süreçte ülke gündemini yakından takip edeceği de kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Galina Bayterek yerel basına yaptığı açıklamada, Caparov’un ilk ziyaretini şubat ayı sonunda Rusya’ya yapacağını ve bu nedenle ziyaret öncesi kendini izole ettiğini belirtti. Caparov’a eşlik edecek heyet üyelerinin de uzaktan çalışma kararı aldığını aktaran Bayterek, “Ziyaret çok ciddi. Büyük sorumlulukla yaklaşmak lazım. Geçen yıl Cumhurbaşkanı’nın yaşadığı durumun tekrar yaşanmasını istemiyoruz. Covid-19’a karşı tüm gerekli tedbirlere uyuluyor” dedi.

Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, geçen yıl haziran ayında Rusya’nın başkenti Moskova’ya yaptığı ziyarette 2 heyet üyesinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle zafer geçit törenine katılamamış ve üst düzey görüşmeler iptal edilmişti.